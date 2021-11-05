經濟

香港地產

天價奪中環地王 恒地指派息不變無供股壓力

【明報專訊】恒地（0012）日前以總得分100分、508億元投得中環海濱商業地王，成本港最貴地王寶座後，昨日透過網上形式公布更多項目細節。恒地聯席主席李家傑指出，項目佔地4.8公頃，將採綠色設計，興建300米長天台公園，提供60個不同設施，並循減碳、能源控制和污水處理等方面加入不同的科技，冀成國際指標。

李家傑：父親知道中標 「笑到見牙唔見眼」

恒地聯席主席李家誠指出，集團對香港前景具信心，香港是世界性金融中心，中環仍是跨國企業和金融機構最搶手的落戶地點，相信可為項目帶來良好回報。項目的發展將包含傳統國際品牌、嶄新概念，未來亦會引入不同的文化表演，並融入購物消閒元素。

被問及父親、即恒地創辦人「四叔」李兆基的身體狀况時，李家傑形容，「爸爸身體好好」，當得悉集團成功投地後，「笑到見牙唔見眼」。

被問及過去4年先後斥資逾740億元投得兩幅中環商業地王，外界關注對恒地的財務影響，恒地副主席林高演表示，據6月30日止，集團的借貸率是20%，屬低水平，在低息環境下，加上集團有穩定租金收入，並得到母公司恒基兆業支持，現金流充裕，恒基兆業提供200億至400億元給恒地都是閒事。

林續指，計算中環新海濱地皮地價508億元，借貸率亦只30%，屬正常水平，集團可隨即開支票支付地皮全額費用，並強調未來派息不變，亦沒有供股壓力。他提到，集團目前是以獨資入標競投項目，若有其他發展商有意合作，亦不會抹煞合作可能性。

項目投資回報方面，林高演表示，目前中環商廈每方呎租金130至190元，若以投資額630億元計，以呎租160元計，回報5厘，以呎租190元計，回報近6厘。

此外，恒地地產策劃（一）部總經理余惠偉則表示，中環郵政總局預計未來將設於第2座的地下及地庫。恒地日前指，項目將分兩期發展，第一期將於2027年完成，整個項目包括零售樓面達94萬方呎，而辦公室總樓面共約66萬方呎，總樓面約161萬方呎。

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