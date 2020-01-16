經濟

香港地產

MONACO ONE 1房 折實757萬起

【明報專訊】多個新盤夾擊下，個別新盤開價趨保守。樓花期長約16個月的會德豐地產啟德新盤 MONACO ONE昨日開價，首張價單涉99伙，折實均呎23,365元，與同區同系MONACO今年初首推折實均呎22,669元僅高約3%，但比毗鄰景觀較開揚、部分單位可享啟德體育園的恒地（0012）THE HENLEY III，今年8月首批折實均呎28,200元低約17%。會德豐地產常務董事黃光耀形容，MONACO ONE開價為「極速置業價」。

MONACO ONE首批推出99伙，包括1房49伙、2房34伙及3房16伙，實用面積319至671方呎，提供4個付款方法，其中120日現金付款最高直減折扣12%，折實價756.8萬至1605.4萬元，折實實呎21,671元至24,759元，折實均呎23,365元。黃光耀指是次開價比同區新盤有15%折讓。整批單位市值10.7億，折實約9.4億元。

平均實呎2.34萬 較同系年初首推高3%

對比同區同系新盤，會德豐今年1、2月推出的MONACO、GRANDE MONACO，首推折實均呎分別22,669元、23,795元，即MONACO ONE是次開價，分別高約3%及低約2%。是次入場單位是2A座3樓G室，實用319方呎1房戶，向北、望樓景，折實價756.8萬元，折實實呎23,724元；呎價最低是2A座3樓F室，實用444方呎，亦屬2房入場單位；折實價962.2萬元，折實實呎21,671元。值得留意，建期付款比即供僅少2.5個百分點。

海璇近2年來首錄逾億成交

正部署推售西環堅尼地城新盤KENNEDY 38 的新地（0016），同系北角已屆現樓的海璇，相隔近2年再錄逾1億元成交；為2座18樓A室，實用1599方呎，4房雙套間隔、望維港海景，是標準樓層最高單位，連1個車位，昨以1.09億元透過招標售出、實呎68,168元，創項目標準戶成交價、呎價新高。根據成交紀錄冊，買家採用180日成交期，可享3.8萬元現金回贈，亦獲贈送家俱。另於過去周二以折實均呎1.47萬元推出的新地天水圍Wetland Seasons Bay 2期，昨首日收票，市場消息指，項目收約400票，以首批98伙計，超額認購3倍。信置（0083）旗下馬鞍山SILVERSANDS，昨錄一宗高價成交，單位為3座8樓A室，實用1249方呎4房雙套戶、享海星灣海景，成交價3213.7萬元、實呎25,730元，創項目標準戶成交價、呎價新高。

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