上月新增6599伙預售申請 近20年最多 啟德跑道區佔逾55% 全區待批單位急增至6195伙

明報記者 容婌維、林尚民

事實上，啟德跑道區過去數年有多幅大型住宅地推出，均吸引發展商入標，而上月區內就新增6份預售樓花申請，涉及3650伙，當中以中海外（0688）、恒地（0012）、九倉（0004）及嘉華（0173）持有的啟德第4A區2號項目規劃最大，項目將分4期發展，第1至4期單位分別提供636伙、511伙、405伙及510伙，共涉2062個單位，全部預計於2024年3月落成，樓花期約29個月。

跑道區4A2號分4期共涉2062伙

此外，中海外、會德豐、嘉華發展的啟德跑道區4A區1號項目，上月亦就第1期部分申請預售，該期提供1017伙，預計2024年8月落成，而會德豐、新世界（0017）、恒地及帝國旗下啟德第4B區3號第2期項目，則提供571伙，預計2023年8月落成。

待批預售樓花14662伙 按月升近六成

值得留意，若連同早前已申請預售項目，啟德跑道區已有8份預售樓花同意書申請，累計涉4880伙，若連同鄰近港鐵啟德站一帶，更有多達10份預售申請，共提供6195伙，佔整體待批預售單位數目14,662伙42%。雖然同區即將有大量新供應登場，但利嘉閣地產總裁廖偉強表示，啟德一帶情况與當年將軍澳南或日出康城相似，當年同樣有多個新盤接連推出，但市場仍能夠消化，而啟德屬於新發展區，近年吸引不同資金入市，加上未來基建、商業項目落成，市場普遍相信區內價錢將向好，故若發展商分批推售，預料市場能夠消化。

業界指若發展商分批推料市場能吸納

上月其他新增申請預售樓花中，新地（0016）獨佔3份，包括大埔白石角優景里項目第2A及2B期，共涉及1295伙；及屯門兆康大型私宅項目第2B期，涉及800伙。其他申請還有麗展（0488）旗下觀塘恒安街18號項目，並已為項目命名為Bal Residence，涉及156伙；及路勁（1098）、深圳控股（0604）屯門掃管笏管翠路18號項目，涉及698伙。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，預售樓花申請數目急增，相信是發展商想早日掌握推盤主導權，達至未雨綢繆之效，以便日後推盤部署更具彈性，整體累積待批樓花單位增至14,662伙，數字為15個月新高，按月急升約58%。