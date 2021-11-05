明年推新簽證 吸高收入海外人士

退休簽證須每年續期

退休簽證須每年續期，如申請人希望一次過申請長達10年的長期居留簽證，9月時，泰國內閣宣布明年將加推新簽證，以吸引有一定資金及技術的外國人長期居留。當中可考慮50萬美元（約389萬港元），以及證明每年收入達8萬美元（約62.4萬港元）以上，就可以申請10年期簽證，若為退休人士，標準可減半。此外，申請人可攜同配偶及子女前往，同樣可獲發10年期簽證，並國外收入免繳稅、土地和不動產擁有權和免辦理90天報到等。

符資產收入要求 可申10年簽證

此外，有投資簽證可供選擇，申請人須以1000萬泰銖（約240 萬港元）投資於指定項目，就可獲一年的投資簽證，及後可無限期每年續簽。精英簽證（Elite Visa）是以國家級俱樂部會員方式吸引全球各界精英而創設的國家級俱樂部會員會籍，簽證主要分為5年、10年及20年，5年家庭計劃，所需費用為80萬泰銖（約18.64萬港元），會員可以攜帶配偶及一名子女前往當地生活。

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