清邁樓價生活成本低 合退休

一直以來，泰國主要以旅遊業支撐經濟增長，但新冠疫情嚴重旅遊及航空業，2020年國民生產總值（GDP）跌6%。泰國國家經濟和社會發展委員會預期，2021年全年經濟增長為按年僅增加0.7個百分點至1.2%。因此，即使時至今日疫情仍未完結，泰國每日錄得超過8000宗新冠病毒感染個案，但當地政府為挽救當地經濟，已於本月開關，13個低風險國家及地區的遊客入境免隔離。

去年樓價僅升2.1%

樓市走勢方面，根據泰國銀行（BOT）的數據顯示，當地樓價仍持續增長，但增速較過往緩慢。2008年至2018年的10年間，當地樓價上升16.7%，2019年樓價按年升4.9%，惟受疫情影響，2020年樓價增長放緩至2.1%。

如以不同物業類型比較，截至今年5月的一年，泰國單棟獨立屋的平均價格上升1.2%，遠低於去年的5.9%，升幅是自2017年8月以來最低。公寓價格下跌2.3%，較截至2020年5月升7.9%大幅放緩。別墅價格亦跌1%，遠遜於2020年5月升5.5%。至於供應方面，受疫情影響，2021年首4個月全國公寓買賣註冊量下跌33.6%至17,618套。在首都曼谷，公寓買賣註冊量亦按年大跌41%。

報告又稱，昔日中國及香港投資者幾乎佔據住宅公寓需求的一半，美國、新加坡、台灣、日本和英國的人亦是主要投資者，惟變種病毒令許多國家再度收緊防疫，預計今年內來自海外的需求將保持低迷。

市中心平均呎價不用1500港元

為振興經濟及支持建築業，今年4月，泰國政府宣布提供較低的優惠按揭利率，如置業人士購買價值120萬泰銖（約27.95萬港元），借款人可享2厘的固定按揭利率並為期10年。雖然樓市升幅持續放緩對投資者來說不是一個好消息，但對有意前往泰國退休、安老的外國人來說，卻可以用低成本、低利率在當地置業。

至於較適合退休的城市可以選擇清邁，生活成本低，根據Numbeo的數據顯示，清邁市中心的平均樓價為每平方米6.8萬泰銖（約15,842港元），即每方呎不足1500港元；市郊地方每平方米售價更低至4.2萬泰銖（約9785港元）。

清邁輕軌紅線最快2024年開通

清邁巿區面積只有40.22平方公里，現時前往當地生活人士多會依賴電單車或電召的士，不過5年內清邁將會有輕軌系統。清邁輕軌主要有3條線路，全長35公里，紅色線12公里連接Nakhon Ping醫院至杭東，全長12公里；藍色線連接清邁動物園至東晨，全長12公里；綠色線連接Ruamchok十字路口至清邁國際機場，全長約11公里。泰國運輸和交通政策相關部門表示，項目總投入1789億泰銖，預料紅色線最快可於2024年開通。

環球樓市 黃清瑤

[黃清瑤 海外置業錦囊]