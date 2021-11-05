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經濟
2021年11月5日星期五
技術取勝
投資策略
佳兆業理財產品遲兌付 千人圍總部 涉近128億人幣 昨晚提分期逾3年償還
粵海置地：三條紅線略差少許達標
多家內房上月銷售挫 碧桂園跌近15%
疫情穩定 上季食肆總收益升44％
A股指數期貨未平倉合約 港交所：兩周已逾10億美元
中移動回A獲批 擬籌560億人幣料10年最大IPO
聯儲啟動收水 仍稱通脹屬暫時性 強調目前非加息時機 明年可達就業目標
港股終現陽燭 扭轉7連跌
保監局設工作小組 推動業界開放API
澳博上季蝕12億 美高梅中國轉虧為盈
半島酒店上季出租率44% 兩年高
星互聯網券商攻港 以內容決勝負
Neat在港發行美元Visa商務卡
楊元慶：聯想撤「回A」決定不改 上季收入創新高 純利升65％
匯豐推稅貸 借150萬實際年息1.57厘
英倫銀行爆冷不加息 英鎊兌美元挫逾1%
Archegos 爆倉餘波 瑞信削投行業務規模
Google投資芝商所 擬將交易系統引入雲平台
張兆聰：通關概念利餐飲股 叙福樓可吼
葉創成：閩信投資華能勁賺或可重返供股價
植耀輝：微軟靠雲業務 重奪一哥寶座
技術取勝：莎莎國際守1.8元可延升浪
盧駿匡：恒指有望一周內見底回升
富途20部Audi房車大抽獎 中獎者近半「90後」
匯豐伙港鐵推新功能 「獎賞錢」可換「MTR分」
劉思明：消費電子部件股做好 比電博反彈
周顯：賭牌洗牌 花落誰家？
譚新強：原來「特朗普牆」是不人道氣候變化應對措施
湯文亮：地王一石激起千重浪？
清邁樓價生活成本低 合退休
明年推新簽證 吸高收入海外人士
上月新增6599伙預售申請 近20年最多 啟德跑道區佔逾55% 全區待批單位急增至6195伙
MONACO ONE 1房 折實757萬起
天價奪中環地王 恒地指派息不變無供股壓力
中銀香港近2億 購軒尼詩道舊樓
北部都會區效應 朗屏8號1房690萬破頂
技術取勝：莎莎國際守1.8元可延升浪
【明報專訊】金風科技試闖20元關（圖）
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