葉創成：閩信投資華能勁賺或可重返供股價

閩信集團目前最重要的資產，是持有廈銀集團（廈門國際銀行連同其附屬公司本港集友銀行及澳門國際銀行的統稱）約一成股權，閩信於6月底每股資產淨值13.17元，其中81.2%來自廈銀集團的投資。另外，閩信集團今年上半年攤佔廈銀集團稅後溢利按年增長10.6%至2.49億元，佔期內盈利2.6億元約95.8%，換言之，小額貸款、保險、物業投資及股票投資等其他多項業務期內相對貢獻較低。

持6800萬股華能A股 市值近6億

國家主席習近平去年9月出席聯合國大會訂下2030年前碳達峰及2060年前碳中和的目標後，環保及新能源股過去逾一年屬強勢板塊，資金於上季更開始轉炒同樣受惠此主題的電力股，華能電力A股股價昨日收報7.03元人民幣，較6月底收市價4.22元人民幣勁升66.6%。

根據今年上半年年報，閩信集團於6月底持有約6800萬股華能電力A股，當時市值約2.87億元人民幣；若閩信集團現仍持有此批華能電力A股，持股市值已升至4.78億元人民幣，相等於約5.8億元，與閩信集團昨日市值25.5億元比較，佔比逾22%。

市盈率5.8倍 息率2.3厘

回看歷史，閩信集團於1980年12月30日在本港註冊成立，於1982年6月28日在港股上市，1987年福建省政府旗下直屬公司收購閩信集團的控股權至今。現時由福建省投資開發集團有限責任公司持有閩信集團已發行總股本的59.53%權益。換言之，與廣東省政府的粵海投資（0270）、北京市政府的北京控股（0392）及上海市政府的上海實業（0363）一樣，閩信集團屬內地省、市政府在本港的窗口公司，它們的黃金時期是1990年代，目前已非市場焦點。

不過，若這些紅籌窗口公司本身持有優質資產，估值又夠吸引的話，也有投資價值，例如珠海市政府今年上半年便將珠海控股（當時上市編號：0908）以每股3.06元私有化，而珠海控股股價過去5年大部分時間處於1.5元或以下。

筆者持有閩信集團，主要原因是它估值吸引，以昨日收市價4.27元計，市盈率僅5.8倍，息率2.3厘，較每股資產淨值13.17元折讓逾三分之二，由於投資華能電力A股取得理想回報，有機會帶動股價對比每股資產淨值折讓繼續收窄，甚至可以重返2017年的供股價6元；若該股日後像珠海控股般被母公司高價私有化，更屬意外驚喜。

[葉創成 創富倉]