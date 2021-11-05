Google投資芝商所 擬將交易系統引入雲平台

根據協議，CME將於明年起將其技術基礎設施轉移到Google Cloud，後者初期將專注處理CME的數據及清算服務，因為這些服務對速度的敏感度不如核心交易系統，而CME最終亦會將所有產品的交易市場轉移到Google Cloud。雙方希望透過合作，簡化營運，並開發新工具，例如用於監控市場風險的人工智能軟件。

投資78億 合作協議為期10年

由於數據規管等問題，金融行業轉用雲端服務的速度相對比其他行業慢，亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）及Google的雲計算部門，一直爭奪金融行業的生意。與CME合作是雲計算行業的重要訂單。市值達795億美元的CME，是全球最具價值的交易所營運商。

此外，「科技股女股神」Cathie Wood 「撈底」美國最大網上地產代理商Zillow（美：ZG）損手。Zillow周二宣布暫停收購舊樓轉賣的業務，並大幅裁員，加上業績比預期差，周二盤後股價挫逾10%，周三再跌近23%。

「女股神」撈底Zillow損手

據悉，Cathie Wood周二斥約2500萬美元購入288,813股Zillow，不料周三跌勢加劇，於是沽出390萬股Zillow斬纜，套現約2.55億美元，令其Zillow持倉降至相對於其投資組合總值不足1%。

（綜合報道）

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