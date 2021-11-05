經濟
國際金融

英倫銀行爆冷不加息 英鎊兌美元挫逾1%

【明報專訊】儘管面對通脹高企，英倫銀行貨幣政策委員會（MPC）的議息聲明認為，現有貨幣政策仍然合適。貨幣政策委員會昨日以7票對2票的多數票，議決將指標利率維持在0.1厘的歷史低位，並未如貨幣市場交易員預期加息至0.25厘。議息聲明公布後，英鎊兌美元挫逾1%，低見1.3502。不過普遍分析師認為，英倫銀行仍將在年底前啟動加息。

標指納指早段續破頂

聯儲局宣布啟動「收水」後，聯儲局主席鮑威爾強調加息並非迫在眉睫（詳見B2），加上美國就業市場的數據理想，在截至10月30日當周，美國首次申領失業救濟人數跌至26.9萬，是去年3月美國新冠病毒疫情惡化以來的新低，標普500指數及納指早段破頂。當炒的特斯拉（美：TSLA）早段繼續破頂，股價高見1239.49美元。受元宇宙概念帶動，Nvidia（美：NVDA）早段升逾6%，高見284.87美元創新高。油組及盟友（OPEC+）昨晚舉行會議，議決維持每月將日產量溫和提升40萬桶的計劃不變，不過消息公布後，國際油價的升幅收窄至1%。

美9月貿赤破紀錄達6310億

隨着美國經濟復蘇，對電腦、電子設備及工業用品等需求攀升，這些資本貨物（capital goods）的價格因供應鏈瓶頸而一直飈升，令美國進口貿易的金額增加，惟同期出口貿易的金額減少，令美國9月貿易逆差擴大至創紀錄的809億美元（約6310億港元）。最新數據顯示，美國第三季非農企業員工每小時產出折合成年率下降5%，是1981年第三季以來最大跌幅。

英倫銀行貨幣政策委員會昨以6票對3票的多數票，議決維持價值8750億鎊（約9.2萬億港元）的英國國債購買規模，並一致議決維持價值200億鎊（約2113億港元）的非金融企業、投資級別公司債券的購買總量。英倫銀行的議息聲明表示，若即將公布的就業及其他數據與英倫銀行的預測一致，未來幾個月將有必要提高利率，使通脹率可持續地恢復至2%的目標水平。英倫銀行表示，在9月底僱員休假補助計劃結束後，勞動力市場前景「高度不確定」，而這是決定貨幣政策的關鍵因素。

在僱員休假補助計劃結束前，可能有超過100萬個職位暫時休假，遠高於8月的預期。不過迹像顯示招聘困難，在截至8月底的3個月，英國職位空缺達到破創紀錄的110萬個，而失業率下降，勞動力收緊帶動工資提升。

英職位空缺破創紀達110萬

不過英國通脹在9月略為放緩，按年增長3.1%，增幅較8月略低0.1個百分點。英倫銀行最新預計，通脹將在明年春季進一步升至5%左右，然後隨能源價格下滑，在2023年底回落至2%的目標水平。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕貿易逆差 聯儲局 英倫銀行 油價 美股 首次申領失業救濟 收水

上 / 下一篇新聞

佳兆業理財產品遲兌付 千人圍總部 涉近128億人幣 昨晚提分期逾3年償還
佳兆業理財產品遲兌付 千人圍總部 涉近128億人幣 昨晚提分期逾3年償還
粵海置地：三條紅線略差少許達標
粵海置地：三條紅線略差少許達標
多家內房上月銷售挫 碧桂園跌近15%
多家內房上月銷售挫 碧桂園跌近15%
疫情穩定 上季食肆總收益升44％
疫情穩定 上季食肆總收益升44％
A股指數期貨未平倉合約 港交所：兩周已逾10億美元
A股指數期貨未平倉合約 港交所：兩周已逾10億美元
中移動回A獲批 擬籌560億人幣料10年最大IPO
中移動回A獲批 擬籌560億人幣料10年最大IPO
聯儲啟動收水 仍稱通脹屬暫時性 強調目前非加息時機 明年可達就業目標
聯儲啟動收水 仍稱通脹屬暫時性 強調目前非加息時機 明年可達就業目標
港股終現陽燭 扭轉7連跌
港股終現陽燭 扭轉7連跌
保監局設工作小組 推動業界開放API
保監局設工作小組 推動業界開放API
澳博上季蝕12億 美高梅中國轉虧為盈
澳博上季蝕12億 美高梅中國轉虧為盈
半島酒店上季出租率44% 兩年高
半島酒店上季出租率44% 兩年高
星互聯網券商攻港 以內容決勝負
星互聯網券商攻港 以內容決勝負
Neat在港發行美元Visa商務卡
Neat在港發行美元Visa商務卡
楊元慶：聯想撤「回A」決定不改 上季收入創新高 純利升65％
楊元慶：聯想撤「回A」決定不改 上季收入創新高 純利升65％
匯豐推稅貸　借150萬實際年息1.57厘
匯豐推稅貸　借150萬實際年息1.57厘
Archegos 爆倉餘波 瑞信削投行業務規模
Archegos 爆倉餘波 瑞信削投行業務規模
Google投資芝商所 擬將交易系統引入雲平台
Google投資芝商所 擬將交易系統引入雲平台
張兆聰：通關概念利餐飲股 叙福樓可吼
張兆聰：通關概念利餐飲股 叙福樓可吼
葉創成：閩信投資華能勁賺或可重返供股價
葉創成：閩信投資華能勁賺或可重返供股價
植耀輝：微軟靠雲業務 重奪一哥寶座
植耀輝：微軟靠雲業務 重奪一哥寶座
技術取勝：莎莎國際守1.8元可延升浪
技術取勝：莎莎國際守1.8元可延升浪
盧駿匡：恒指有望一周內見底回升
盧駿匡：恒指有望一周內見底回升
富途20部Audi房車大抽獎 中獎者近半「90後」
富途20部Audi房車大抽獎 中獎者近半「90後」
匯豐伙港鐵推新功能 「獎賞錢」可換「MTR分」
匯豐伙港鐵推新功能 「獎賞錢」可換「MTR分」
劉思明：消費電子部件股做好 比電博反彈
劉思明：消費電子部件股做好 比電博反彈
周顯：賭牌洗牌 花落誰家？
周顯：賭牌洗牌 花落誰家？
譚新強：原來「特朗普牆」是不人道氣候變化應對措施
譚新強：原來「特朗普牆」是不人道氣候變化應對措施
湯文亮：地王一石激起千重浪？
湯文亮：地王一石激起千重浪？
清邁樓價生活成本低 合退休
清邁樓價生活成本低 合退休
明年推新簽證 吸高收入海外人士
明年推新簽證 吸高收入海外人士
上月新增6599伙預售申請 近20年最多 啟德跑道區佔逾55% 全區待批單位急增至6195伙
上月新增6599伙預售申請 近20年最多 啟德跑道區佔逾55% 全區待批單位急增至6195伙
MONACO ONE 1房 折實757萬起
MONACO ONE 1房 折實757萬起
天價奪中環地王 恒地指派息不變無供股壓力
天價奪中環地王 恒地指派息不變無供股壓力
中銀香港近2億 購軒尼詩道舊樓
中銀香港近2億 購軒尼詩道舊樓
北部都會區效應 朗屏8號1房690萬破頂
北部都會區效應 朗屏8號1房690萬破頂