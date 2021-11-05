英倫銀行爆冷不加息 英鎊兌美元挫逾1%

標指納指早段續破頂

聯儲局宣布啟動「收水」後，聯儲局主席鮑威爾強調加息並非迫在眉睫（詳見B2），加上美國就業市場的數據理想，在截至10月30日當周，美國首次申領失業救濟人數跌至26.9萬，是去年3月美國新冠病毒疫情惡化以來的新低，標普500指數及納指早段破頂。當炒的特斯拉（美：TSLA）早段繼續破頂，股價高見1239.49美元。受元宇宙概念帶動，Nvidia（美：NVDA）早段升逾6%，高見284.87美元創新高。油組及盟友（OPEC+）昨晚舉行會議，議決維持每月將日產量溫和提升40萬桶的計劃不變，不過消息公布後，國際油價的升幅收窄至1%。

美9月貿赤破紀錄達6310億

隨着美國經濟復蘇，對電腦、電子設備及工業用品等需求攀升，這些資本貨物（capital goods）的價格因供應鏈瓶頸而一直飈升，令美國進口貿易的金額增加，惟同期出口貿易的金額減少，令美國9月貿易逆差擴大至創紀錄的809億美元（約6310億港元）。最新數據顯示，美國第三季非農企業員工每小時產出折合成年率下降5%，是1981年第三季以來最大跌幅。

英倫銀行貨幣政策委員會昨以6票對3票的多數票，議決維持價值8750億鎊（約9.2萬億港元）的英國國債購買規模，並一致議決維持價值200億鎊（約2113億港元）的非金融企業、投資級別公司債券的購買總量。英倫銀行的議息聲明表示，若即將公布的就業及其他數據與英倫銀行的預測一致，未來幾個月將有必要提高利率，使通脹率可持續地恢復至2%的目標水平。英倫銀行表示，在9月底僱員休假補助計劃結束後，勞動力市場前景「高度不確定」，而這是決定貨幣政策的關鍵因素。

在僱員休假補助計劃結束前，可能有超過100萬個職位暫時休假，遠高於8月的預期。不過迹像顯示招聘困難，在截至8月底的3個月，英國職位空缺達到破創紀錄的110萬個，而失業率下降，勞動力收緊帶動工資提升。

英職位空缺破創紀達110萬

不過英國通脹在9月略為放緩，按年增長3.1%，增幅較8月略低0.1個百分點。英倫銀行最新預計，通脹將在明年春季進一步升至5%左右，然後隨能源價格下滑，在2023年底回落至2%的目標水平。

（綜合報道）

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