星互聯網券商攻港 以內容決勝負

設「股東限定」討論區

曾冠杰表示，看好本港互聯網券商前景，在跨境理財通的推動之下，加上中概股回流香港上市，相信會有愈來愈多資金流入本港資本市場。他指出，市場上互聯網券商的討論區不夠優質，用戶不時發表與投資無關的話題，甚至只淪為「吐苦水」的地方，因此在App中增設「全景模式」要求用戶須買進個股後才擁有在該討論區留言的權限。另外，集團應用程式中的「全景模式」亦會提供圖表可視化分析工具，讓用戶更容易解讀財務數據及資金走勢。

至於證監近年致力打擊「唱高散貨」問題，曾冠杰稱，暫時沒有在平台上發現相關問題，因此未有計劃規管「KOL用戶」，亦不會限制任何用戶言論，惟會作出相關觀察。被問到近期內地對跨境互聯網券商的監管打擊，他表示，監管政策長遠將有助市場健康發展，會配合本港監管機構的相關規定。