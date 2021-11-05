澳博上季蝕12億 美高梅中國轉虧為盈

澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝表示，業績較去年同期改善。其第三季度經調整LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）為4.6億元，比去年同期的7.82億元收窄。首9個月經調整LBITDA則為9.7億元，亦按年減少45.07%。所有存款合計27.95億元，債項達204.06億元。上葡京累計總投資378億元，截至9月底9個月開業前開支達8.6億元；第三季錄毛收益1.28億元，LBITDA為1.76億元。新葡京的LBITDA為1.15億元，按年減少69.74%。

美高梅中國有信心重續賭牌

在澳門美高梅扭虧，EBITDA達1.27億元下，美高梅中國的經調整EBITDA達1億元。不過美獅美高梅的LBITDA仍達2625.8萬美元。Bill Hornbuckle在分析員會上指，已在10月29日向當局遞交對修改博彩法的意見，對重續賭牌有高度信心，並相信在澳門的經營狀况會回穩。