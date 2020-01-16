經濟

保監局設工作小組 推動業界開放API

【明報專訊】保險業監管局行政總監張雲正昨出席金融科技周活動時表示，已為業界開放應用程式介面（API）成立工作小組，希望明年開始推進，推動業界創新與合作，他鼓勵業界提議潛在應用場景。他透露，有關工作小組與金管局數年前推動銀行業開放應用程式框架的計劃類似。

在數碼化方面，張雲正又指出，目前本港有93%的人壽保單、即佔保費96%的保單，仍以傳統的面對面方式銷售，認為有很大的空間推進數碼化，疫情促使業界加快數碼化，保監局須確保業界合規，且要促進保險市場發展。

他又表示，大灣區對保險業而言機遇重大，香港現時保險密度（即人均保費收入）較大灣區高約10倍，滲透率（即保費收入佔GDP）亦高約3.5倍，而頻繁來往粵港澳大灣區人士需在不同地區買保險，認為應針對該類客戶提供相應產品。

未來朝「跨境保險通」邁進

對於推動本港在大灣區內地城市設立保險售後服務中心，為持有香港保單的港澳和內地居民提供諮詢、理賠、續保等線上線下全方位支援，張雲正認為這僅是第一步，未來會朝「跨境保險通」方向邁進，相信「跨境保險通」會參考跨境理財通做法，而且可簡化投保程序。

張雲正指出，兩地法制存有差異，故有需要共同合作，進行協調監管。港府早前宣布與內地連接的一站式的沙盒網絡，將有助處理「保險通」所遇到的困難。

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