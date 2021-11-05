經濟

港股終現陽燭 扭轉7連跌

【明報專訊】美國聯儲局一如預期「收水」減買債，恒指昨早於競價時段挾高，並在車股及科技股回勇下扭轉「7連跌」劣勢，終止近4個月最長的跌浪，亦做出了陽燭，結束此前的「7連陰」。

恒指昨早高開116點，全日收升200點或0.8%，報25,225點。主板成交額1186億元，較上日減少7.53%。國指升96點或1.09%，報8953點；恒生科技指數收報6375點，升1.62%。

車股科技股回勇 比亞迪冠藍籌

車股撐起大市，比亞迪（1211）升7.79%至315.6元，為升幅最大藍籌。長汽（2333）亦升5.39%，吉利（0175）升逾2%。科技股也獲追捧，阿里巴巴（9988）升3.11%至165.6元。百度（9888）、京東（9618）、舜宇光學（2382）均升逾2%。截至昨晚11時，恒指夜期跌穿二萬五，報24,973點，低水252點。

北水捧騰訊（0700）及美團（3690），分別錄得北水淨流入4.2億元及2.4億元，刺激兩者股價升2.52%及3.25%。美團也是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻74點。另外北水拋售藥明生物（2269）及建行（0939），分別錄得淨流出9.15億元及1.57億元，拖低兩者股價跌4.9%及0.76%，藥明生物亦為跌幅最大的藍籌。

上月MPF升1.76% 歐美基金今年表現最佳

根據理柏（Lipper）最新數據，上月強積金整體回升1.76%，扭轉9月的跌勢。各類別基金當中，港股基金月內回升2.63%，中國股票基金則升2.06%。而美股基金仍然強勢，單月漲6.11%，促使月內或年內表現最好的頭10隻基金，均以投資美股為主。當中以「宏利MPF歐洲股票基金」表現亮眼，單月升幅6.47%，年內累升25.14%（見表）。

相關字詞﹕強積金 理柏 港股 聯儲局

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