經濟

聯儲啟動收水 仍稱通脹屬暫時性 強調目前非加息時機 明年可達就業目標

【明報專訊】美聯儲昨日一如預期啟動「收水」，宣布11月及12月分別減少買債150億美元，基準利率則維持不變。值得注意是，聲明仍然以「暫時性（transitory）」一詞形容通脹，但主席鮑威爾在記者會上又稱，市場對「暫時性」一詞各有不同理解，他承認儘管目前非加息時機，但供應鏈瓶頸問題可能持續至明年，若通脹令當局要做出反應，美聯儲不會猶豫。

每月減買債150億美元 強調隨時調整

自疫情發生以來，美聯儲每月購買最少800億美元的美國國債和400億美元的房產抵押貸款證券。昨日的議息聲明則宣布，11月份將兩者的購買規模分別減至700億美元及350億美元，12月將減至600億美元及300億美元，意味每月合共減少買債150億美元。按此進度，明年6月將結束買債。不過聲明強調，會因應經濟前景隨時調整減少買債的幅度。

是次會議維持聯邦基準利率於零至0.25厘不變，鮑威爾在記者會上明言，減買債不代表即將會加息，現在並不是加息的好時機。美聯儲一直緊盯就業及通脹兩大指標，他表示，希望看到就業市場有更好的癒合，相信明年下半年可以達到充分就業的目標。

供應鏈瓶頸或延續至明年

鮑威爾在通脹方面着墨更多，聲明仍然採用「暫時性」一詞去形容通脹，但他在記者會上又指出，「暫時性」一詞已經愈來愈令人困惑。「人們對這個詞的理解各不相同，對一些人來說短暫的意思或是『以月為單位』的時間間隔，但對美聯儲來說，實際上是指不會造成長期或非常持久的通脹上升。」他表示，供應鏈的瓶頸或延續至明年，若通脹令他們需要做出反應，美聯儲將毫不猶豫採取行動。

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭指出，鮑威爾很明顯決心以更高的物價為代價，讓經濟盡可能有更強勁的反彈，並且在明年可以看到明確的證據表明這成為一個更持續的固定條件，以便他考慮加息。他認為美聯儲將在2022年下半年加息，屆時的失業率或接近疫情前水平。

金管局發言人則指，由於美國通脹及利率前景仍不明朗，大家應保持謹慎，應對可能出現的市場波動及風險。發言人強調香港貨幣市場繼續保持有序運作，銀行體系流動性充裕，港元匯率及拆息穩定。

金管局籲謹慎應對 港匯穩

昨日美聯儲議息後，港匯變動不大，在7.781至7.784水平徘徊，維持偏強；港元拆息沒有太大變動。而匯豐銀行亦宣布，維持最優惠利率在5厘不變。

明報記者

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