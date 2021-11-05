A股指數期貨未平倉合約 港交所：兩周已逾10億美元

歐冠昇：中國與外國互相投資「嚴重不足」

歐冠昇表示，現時中國股票、債券資本市場規模約30萬億美元，預料資本市場仍會快速增長，10年後增長可達100萬億美元，將繼續為香港投資者帶來機會。他續稱，跨境投資方面，無論是「世界對中國」或「中國對世界」的投資嚴重不足，A股僅有5%市值由外國投資者持有，而人民幣於國際儲備僅佔2%，認為兩者之間會有不錯的發展空間。

歐又稱，中國本地居民存款為全球最高，居民擁有物業的比例亦處極高水平，而全球正處於低息環境，中國投資者會把過去集中投資在房地產的資金，轉向其他投資方向，加上受惠於內地居民儲蓄釋放，相信將為本港投資市場創造不少機會，預期資本市場投資的佔比將會有所提升。

另外，姚嘉仁表示，港交所現有146種ETF產品，過去幾年有15種新產品進入ETF市場，當中涵蓋不同範疇，能不斷吸引資金流入本港市場。他又稱，本港投資者基礎愈來愈成熟，他們有着不同的投資分析工具，逐漸填補專業投資者與散戶之間的差距，可以看到在亞洲交易中存在不少增長機會。2018年上市改革令不少新經濟公司選擇赴港上市，姚嘉仁稱，在今年首三季中，IPO集資額總共達2850億元，當中超過九成來自新經濟公司。姚表示，這吸引了不少散戶及專業投資者進入本港市場，為市場帶來新動力。