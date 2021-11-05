經濟

疫情穩定 上季食肆總收益升44％

【明報專訊】本地新冠疫情維持穩定，餐廳堂食限制逐步放寬，加上政府消費券刺激餐飲業務表現反彈。據臨時統計數字，本港今年第三季食肆總收益價值臨時估計為245億元，按年大升43.8%，創下歷年新高，其中一直備受疫情打擊最深的中式餐飲及酒吧業，更分別大升六成及接近九成。以金額計，上季度食肆總收益約245.48億元，是去年首季疫情後新高，惟仍較2019年同期跌近7%。

據統計處數據，經季節性調整後，上季食肆總收益臨時估計價值較第二季度升2.1%，統計今年首三季與去年同期比較，食肆總收益臨時價值上升12.9%。

創歷來最大季度升幅

按食肆類別細分，期內中式餐館、非中式餐館、快餐店、酒吧，以及雜類飲食場所等5類食肆收益臨時估計價值全線按年錄得增長，屬2018年第三季、即近3年以來，首度一同錄得升幅。其中酒吧總收益臨時估值錄2.47億元，按年由第二季下跌轉為上升88.9%，除升幅冠絕各類食肆之外，並屬2019年第一季、逾兩年半以來，再度錄得增幅。

至於中式餐館，第三季相關收益臨時價值為92.76億元，按年上升61.6%，升幅按季擴大55.5個百分點；非中式餐館臨時估值錄79.56億元，同比增加51.1%，升幅按季增加35個百分點；快餐店收益臨時估計價值按年升18.5%至51.83億元，升幅按季增加9.1個百分點；雜類飲食場所收益臨時估計價值達18.87億元，按年升幅擴大至21.2%。

政府發言人表示，受惠於本地疫情穩定、季內推出消費券計劃，加上去年同期低基數帶動下，今年第三季食肆業務進一步改善。

酒吧總收益按年升近九成

發言人續稱，上述利好因素在短期內將繼續為食肆業務帶來支持。不過，發言人提到，相關業務復蘇情况或會繼續受制於幾近冰封的訪港旅遊業。

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