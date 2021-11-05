經濟

粵海置地：三條紅線略差少許達標

【明報專訊】近期內房股持續受壓，粵海置地（0124）昨日召開記者會更新業務狀况，集團財務總監焦利表示，集團目前距「三條紅線」達標仍略差少許，此前已透過出售資產及預售作調整，控制負債水平，並強調對外負債不多，集團將集中做好業務、提升業績，以及關注資本運作，並對價值回歸有信心。

強調負債主要與股東貸款有關

焦利表示，集團最新的資產負債率為71.7%，料在進一步發展下，資產負債比率還有點提升。他續稱，若依三條紅線而言集團的負債水平略超過標準，此前已透過處理資產及進行預售，作出控制。集團會密切關注政策發展，做好及控制負債水平，亦會安排好資金。

他強調，粵海負債主要與股東貸款有關，外部負債不高，集團自轉型地產發展後，去年度已開始首度派息，惟他指今後其會優先將資金用於現有發展項目及更多開發上，現時已有10多個項目在手，累計建築面積為340萬平方米，將來隨着業績表現而穩定提升派息。

首3季度純利按年跌14%

粵海置地昨日公布9月底止首三季度數據顯示，純利為14.84億元人民幣，按年跌13.9%；按季則大增3.45倍，這與季內新盤深圳粵海城住宅交付予買家並入帳有關。該集團股價昨日收市報0.75元，升1.35%。

焦利稱，深圳粵海城會以珠寶行業為主題，隨着該盤所在的水貝區內珠寶業進行產業升級、智能化，相信這可配合香港北部都會區發展，該項目料會有助深港之間的合作互助。

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