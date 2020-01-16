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KENNEDY 38 一房佔逾半 吸中區上班族

【明報專訊】樓花期約15個月的堅尼地城KENNEDY 38，由新地（0016）、會德豐及恒地（0012）三大發展商罕有聯手合作發展，屬單幢式住宅，由1座樓高30層大廈組成，合共提供341伙，標準單位開放式戶至2房戶，實用面積由229至456方呎不等，其中1房戶佔逾一半，料吸引中區上班一族及小家庭客捧場。

明報記者 容婌維

攝影 劉焌陶、李紹昌

位於卑路乍街38號的KENNEDY 38，主打開放式及1房單位，合共佔全盤88%，適合單身貴族或小家庭。項目標準分層單位佔325伙，戶型由開放式至2房，當中1房戶佔全盤約58%，實用面積介乎287至332方呎。有別於近年新盤劃一採用1房套開則，KENNEDY 38部分單位浴室採雙門設計，可客、套廁兩用。

發展商分別提供開放式及1房示範單位供買家參考。1房示範單位以18樓J室為藍本，實用面積288方呎，採開放式廚房，單位開則方正，客廳外接露台；主人房屬套房，同時設大門連接客廳，浴室可客、套廁兩用。但需留意，連接客廳之浴室門對正開放式廚房。樓書亦顯示，項目標準樓層之D、J、L室設客、套兩用廁，當中只有J室浴室門對正廚房。

部分1房浴室採雙門設計

此外，發展商亦提供經改動的1房示範單位，同以18樓J室為藍本。經改動示位內，發展商把連接客廳之浴室門拆除，改為實牆並設置吧枱；主人房開則方正，可靠牆擺放雙人牀，另一面牆身設置開放式衣櫃；客廳方面，發展商把原則分隔睡房和客廳之牆身拆除，改為條子玻璃層架，更增加客廳空間感。

至於開放式示範單位則以18樓H室為藍本，實用面積229方呎，屬交樓標準示範單位。單位開則方正，外連露台，設開放式廚房。值得留意的是，除了一般爐具家電外，項目所有標準單位均設摺枱、升降置物吊架及摺梯等設備方便戶主。

所有標準戶均設摺枱摺梯

KENNEDY 38低層設有商舖及住客會所，項目鄰近的卑路乍街，設有各類民生店舖，加上鄰近士美菲路市政大樓，購買日常餸菜和其他日用品均相當方便。雖然KENNEDY 38不設車位，但屋苑距離港鐵堅尼地城站，只是咫尺之遙；由屋苑經石山街步行至港鐵站入口，僅需3至5分鐘。此外，堅尼地城設有電車，以及多條巴士線往返外區。不過，卑路乍街交通流相當高，KENNEDY 38的低層單位估計會受汽車聲浪影響；同時，區內建築密度高，中低層單位料以樓景為主。另需留意的是，據樓書資料顯示，單位均沒有安裝煤氣氣體喉，而物業外牆將裝設有燈箱廣告牌，並可能在夜間開放，或會影響低層住戶。

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