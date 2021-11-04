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瑞信黃翔：內地家庭負債急升 中央調控樓市有理

【明報專訊】內地政府下半年加強調控樓市，過去幾個月個別高負債內房債務違約，令整體內房股債價格齊跌。瑞信中國/香港地區證券研究主管黃翔昨日在「第十二屆瑞信中國投資論壇」上表示，隨着內地樓價近年急升，居民借按揭買樓令負債增加，家庭負債佔GDP比率現已升至近60%，略低於日本、正逼近美國（圖1），假如樓價再急升的話，累積風險將愈來愈高，故此政府是次出重拳擠走泡沫。他強調，內地政府具備資源及經驗，可避免是次樓市調控對整體經濟造成重大不利影響，目前並非2008年美國投資銀行雷曼兄弟破產導致金融海嘯的時刻（Lehman moment），內地樓市調整完成後便會重新上路。

瑞信黃翔指出，近月市場對內地房地產市場的發展比較焦慮，原因是個別發展商的現金流出現問題，沒有如期支付已發行債券的利息；他分析，雖然內地房地產固定資產投資及新開工面積近年增長放緩（圖2），惟期內家庭負債佔GDP比例卻增長迅速，令潛在宏觀風險升溫，「大家也可以看到，雖然中國房地產過去幾年對經濟增長有重大貢獻，但這環節若繼續大幅度增長，特別若負債端繼續也大幅增長的話，對整體經濟會帶來很大的問題」。

從瑞信有研究的本港上市內房股來說，黃翔表示，雖然它們淨負債比率已由2019年的87%見頂回落，而且淨負債在2019年底至今年6月底均維持於2萬億元人民幣附近（圖3），反映內地政府近年為樓市去槓桿政策的成果，但問題是不少內房以增加佔少數股東權益（Minority Interest）公司的方式來融資，令少數股東權益對股本的比率自2019年底的31%反上升至今年6月底的35%（圖4）。

憂內房負債高 供貨商收緊信貸

黃翔分析，內房以上述資產負債表以外（off balance sheet）的方式來融資，令它們負債真實情况並非像淨負債比率回落般健康，而事實上，負債上升亦已開始影響內房日常營運，「不少內房真正需要支付的負債，比起初步看起來的負債要高，近月內房向供貨商還款亦已有一些延遲，供貨商因此亦收緊對內房的信貸，令內房要面對需更多現金來維持營運的壓力」。

面對內地房地產市場上述問題，黃翔認為，雖然情况值得焦慮、值得警惕，故此瑞信現時在對該板塊建議防守，但強調投資者不必要對此非常恐慌，強調中央政府及地方政府對風險防範經驗豐富，完全有能力可避免局勢失控。

政府冀擠走房地產泡沫 對經濟影響可控

黃翔表示：「現正處於擠走房地產部分泡沫、然後重新上路的過程之中，這對某些行業難免會比較痛苦；整體來說，我覺得政府不會把房地產的問題擴大，令它對整體經濟造成很大的影響，這不太現實，所以也不需要對此問題有那麼大的恐慌」。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]

相關字詞﹕家庭負債佔GDP比率 晨星高級股票分析員陳貞瑋 恒大(3333) 內房股 瑞信中國/香港地區證券研究主管黃翔

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