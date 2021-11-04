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經濟
2021年11月4日星期四
技術取勝
投資策略
恒地508億奪中環海濱地王 史上最貴 4年來再下一城 逾740億掃兩幅中環商業地王
發展局：中環地4份標書未合格 恒地100分奪標
新地年底前擬連推3盤共涉2599伙
朗城滙2房辣稅盤780萬沽 買家付78萬辣稅
證監：與金管局檢視虛擬資產監管 稱市場發生巨變 研應否接受相關ETF
數碼人幣1.4億錢包 金管局：研究數碼港元
商業數據通進試行階段 8銀行參與
人行易綱︰金融科技引發個人信息保護問題
陳德霖旗下圓幣研eKYC服務 最快明年中推出
金管局研代幣化綠債 可降發行成本
奧園或售奧園健康套現償債 傳與合生初步接洽 合生：消息不屬實
美聯儲議息前 恒指7連跌
張一鳴傳卸任字節跳動主席 進一步淡出
財匯局查察報告 逾半疑有缺失 比例較去年改善 「仍不可接受」
環球供應鏈續緊張 港上月PMI半年低
彭博：3內地App擬由美轉港上市
成本大增 宜家料加價
花旗快推手機債券交易服務 冀搶頭啖湯
非凡中國購意皮具品牌 總價最多8157萬
微軟進軍元宇宙 虛擬替身開會 AI模擬個人動作 擬明年上半年推
美非製造業活動指數再新高 「小非農」新職遠勝預期
韓國KakaoPay 首掛倍升
張兆聰：電力設備股走出區間 候低吸
技術取勝：信義光能短線或反彈
理想移民儲蓄金額 三成港人預算逾250萬
Netflix推5款遊戲 訂戶免費任玩
劉思明：博大跌股反彈 小心走勢動盪風險
周顯：快手4億股實貨隨時可沽
湯文亮：七步詩暗示 美國富人稅來了
瑞信黃翔：內地家庭負債急升 中央調控樓市有理
晨星陳貞瑋：內房最壞時間料已過 偏好財務穩健國企
KENNEDY 38 一房佔逾半 吸中區上班族
堅尼地城近年成消閒新蒲點
技術取勝：信義光能短線或反彈
【明報專訊】九置後市40至44元橫行（圖）
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