韓國KakaoPay 首掛倍升

螞蟻旗下持股39%

KakaoPay在IPO集資約1.53萬億韓圜（約101億港元），當中超過一半將用作併購，目標是推出移動股票交易服務，並準備進軍中國、東南亞及歐洲等海外市場。投資者押注KakaoPay的增長前景，推動其股價在上市首日升勢強勁，紓緩了部分市場人士對韓國政府加強網上金融平台監管的憂慮，預示韓國的IPO熱潮仍有持續的空間。韓國的分析師指出， 市場對IPO的需求可能在早前見頂，但投資者對商業平台上市的反應仍相當熱烈，KakaoPay的上市表現反映投資者消除了對監管問題的擔憂。

月度用戶達2000萬

Kakao Pay在2014年開始提供支付服務，目前月度用戶達2000萬，年度交易額由2019年約48萬億韓圜（約3153億港元）增至去年的67萬億韓圜（約4402億港元）。分析師預測，今年交易額可能會增至100萬億韓圜（約6570億港元）。它還提供金融產品推薦和共同基金投資。

（綜合報道）

[國際金融]