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韓國KakaoPay 首掛倍升

【明報專訊】螞蟻集團持股近四成的韓國支付巨頭KakaoPay（韓：377300）首日上市反應熱烈，開盤價突破每股18萬韓圜（約1183港元），較招股價高出1倍，市值超過24萬億韓圜（約1581億港元），超越同業KB Financial （韓：105560）的23萬億韓圜市值，略為落後於母公司Kakao Corp. （韓：035720）附屬企業Kakao Bank（韓：323410）的28.2萬億韓圜市值。Kakao Pay收報19.3萬韓圜（約1272港元），上市首日升幅達114%。上市後，KakaoPay母公司Kakao仍是最大股東，持股48%。螞蟻集團旗下的支付寶新加坡（Alipay Singapore Holding）持股39%。

螞蟻旗下持股39%

KakaoPay在IPO集資約1.53萬億韓圜（約101億港元），當中超過一半將用作併購，目標是推出移動股票交易服務，並準備進軍中國、東南亞及歐洲等海外市場。投資者押注KakaoPay的增長前景，推動其股價在上市首日升勢強勁，紓緩了部分市場人士對韓國政府加強網上金融平台監管的憂慮，預示韓國的IPO熱潮仍有持續的空間。韓國的分析師指出， 市場對IPO的需求可能在早前見頂，但投資者對商業平台上市的反應仍相當熱烈，KakaoPay的上市表現反映投資者消除了對監管問題的擔憂。

月度用戶達2000萬

Kakao Pay在2014年開始提供支付服務，目前月度用戶達2000萬，年度交易額由2019年約48萬億韓圜（約3153億港元）增至去年的67萬億韓圜（約4402億港元）。分析師預測，今年交易額可能會增至100萬億韓圜（約6570億港元）。它還提供金融產品推薦和共同基金投資。

（綜合報道）

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