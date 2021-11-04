美非製造業活動指數再新高 「小非農」新職遠勝預期

與此同時，美國上月的私人招聘活動活躍。俗稱「小非農」的美國ADP私人企業職位，在10月增加57.1萬個，遠高於分析師估計的40萬個，增幅是6月以來最大。

觀望議息結果 美股午夜前窄幅上落

上月休旅行業增加的職位最多，達到18.5萬個。服務業整體職位增長達45.8萬個。ADP私人企業職位被視為非農就業數據的前瞻，分析師估計周五公布的美國10月非農職位增長45萬個。市場等待聯儲局凌晨公布議息結果，為「收水」帶來指引，美股三大指數午夜前窄幅上落。標榜低碳足迹的時尚品牌Allbird（美：BIRD）昨在納斯達克上市，開盤價每股21.21美元，較15美元的招股價高出超過四成。按流通股數計算，市值約21.6億美元（約168億港元）。

油組與盟友（OPEC+）開會前夕，美國能源信息署（EIA）的數據顯示，在截至10月29日當周，美國原油庫存增加329萬桶，預期增加225萬桶。國際油價午夜前跌逾3%，紐約期油跌穿每桶81美元，布蘭特期油跌穿每桶82美元。油組與盟友預期將維持溫和增產的計劃，不理會美國要求擴大增產以遏制油價的呼籲。

（綜合報道）

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