經濟
國際金融

微軟進軍元宇宙 虛擬替身開會 AI模擬個人動作 擬明年上半年推

【明報專訊】科技巨頭的元宇宙（Metaverse）競賽愈趨激烈。在facebook（美：FB）母公司改名為Meta全力進軍元宇宙領域之際，微軟（美： MSFT ）也加入戰團，為企業及消費者建構虛擬空間。微軟的混合現實（mixed-reality）平台Microsoft Mesh，將於明年起為視像會議軟件Teams引入虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）等技術，讓遙距辦公的上班族能以虛擬形象在虛擬辦公室工作。

目前的微軟Teams視像會議軟件將升級為「Mesh for Microsoft Teams」。這新版視像軟件正進行測試，預定明年上半年推出，為企業打造沉浸式環境，讓員工以虛擬替身舉行會議、共享檔案，並透過人工智能（AI）模擬個人動作及手勢，向同事進行簡報。與此同時，微軟的Xbox遊戲平台亦將加入元宇宙元素。

Xbox平台提供元宇宙遊戲體驗

元宇宙是指虛擬和現實世界融合的空間，供用戶社交、工作及娛樂。「Mesh for Microsoft Teams」的用戶將可透過HoloLens等VR頭戴裝置參與辦公室活動，不過即使不配戴任何VR頭戴設備，用戶仍可透過Mesh創建的3D化身（avatars），體驗沉浸式的虛擬辦公空間。

微軟Teams總經理Nicole Herskowitz指出，虛擬會議最多進行30至40分鐘，否則與會者難以保持專注及參與。在Mesh建構的元宇宙世界，用戶即使沒有戴上VR頭戴裝置，仍可在2D或3D會議以虛擬化身代表自己。若不想打開網絡鏡頭（Webcam），用戶可選擇透過動畫化身參與會議。

Mesh首席產品經理凱利（Katie Kelly）表示，在虛擬環境的存在感、眼神交流及與他人互動的反應相當重要，用戶可在視像會議選擇想要的現身方式，包括實時真人影像或化身等。透過AI辨析聲線，Mesh可以將虛擬化身動畫化。若選擇沉浸式會議模式，化身更可模擬個人動作和手勢。

正建構翻譯等功能 減跨國會議障礙

微軟的目標是讓「Mesh for Microsoft Teams」為企業建構的元宇宙在明年上半年面世，讓用戶通過虛擬化身及其他微軟工具辦公。目前微軟也在建構翻譯及將語言轉化為文字的功能，以減少跨國會議的語言障礙。

除了為企業提供服務，微軟的元宇宙業務也進入遊戲領域。微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）透露，將在Xbox平台提供元宇宙遊戲體驗。他指出，《當個創世神》（Minecraft）、《最後一戰》（Halo）、《微軟飛行模擬》（Flight Simulator）是2D的元宇宙世界，未來的目標是將它們變成完整的3D世界，但他未透露元宇宙遊戲推出的時間表。分析指出，facebook母公司Meta的發展理念與微軟相似，兩者的發展重心都是以數碼化身，代表用戶穿梭於虛擬空間。Meta一直建構消費類硬件和軟件，包括Oculus Quest頭戴裝置。微軟亦為HoloLens研究多年。Meta旗下的facebook和Instagram軟件擁有數十億用戶，為其元宇宙帶來大量潛在用戶。微軟的Teams和Office軟件也擁有大量商務用戶，有助其開拓商界的元宇宙。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

恒地508億奪中環海濱地王 史上最貴 4年來再下一城 逾740億掃兩幅中環商業地王
恒地508億奪中環海濱地王 史上最貴 4年來再下一城 逾740億掃兩幅中環商業地王
發展局：中環地4份標書未合格 恒地100分奪標
發展局：中環地4份標書未合格 恒地100分奪標
新地年底前擬連推3盤共涉2599伙
新地年底前擬連推3盤共涉2599伙
朗城滙2房辣稅盤780萬沽 買家付78萬辣稅
朗城滙2房辣稅盤780萬沽 買家付78萬辣稅
證監：與金管局檢視虛擬資產監管 稱市場發生巨變 研應否接受相關ETF
證監：與金管局檢視虛擬資產監管 稱市場發生巨變 研應否接受相關ETF
數碼人幣1.4億錢包 金管局：研究數碼港元
數碼人幣1.4億錢包 金管局：研究數碼港元
商業數據通進試行階段 8銀行參與
商業數據通進試行階段 8銀行參與
人行易綱︰金融科技引發個人信息保護問題
人行易綱︰金融科技引發個人信息保護問題
陳德霖旗下圓幣研eKYC服務 最快明年中推出
陳德霖旗下圓幣研eKYC服務 最快明年中推出
金管局研代幣化綠債 可降發行成本
金管局研代幣化綠債 可降發行成本
奧園或售奧園健康套現償債 傳與合生初步接洽 合生：消息不屬實
奧園或售奧園健康套現償債 傳與合生初步接洽 合生：消息不屬實
美聯儲議息前 恒指7連跌
美聯儲議息前 恒指7連跌
張一鳴傳卸任字節跳動主席 進一步淡出
張一鳴傳卸任字節跳動主席 進一步淡出
財匯局查察報告 逾半疑有缺失 比例較去年改善 「仍不可接受」
財匯局查察報告 逾半疑有缺失 比例較去年改善 「仍不可接受」
環球供應鏈續緊張 港上月PMI半年低
環球供應鏈續緊張 港上月PMI半年低
彭博：3內地App擬由美轉港上市
彭博：3內地App擬由美轉港上市
成本大增 宜家料加價
成本大增 宜家料加價
花旗快推手機債券交易服務 冀搶頭啖湯
花旗快推手機債券交易服務 冀搶頭啖湯
非凡中國購意皮具品牌 總價最多8157萬
非凡中國購意皮具品牌 總價最多8157萬
美非製造業活動指數再新高 「小非農」新職遠勝預期
美非製造業活動指數再新高 「小非農」新職遠勝預期
韓國KakaoPay 首掛倍升
韓國KakaoPay 首掛倍升
張兆聰：電力設備股走出區間 候低吸
張兆聰：電力設備股走出區間 候低吸
技術取勝：信義光能短線或反彈
技術取勝：信義光能短線或反彈
理想移民儲蓄金額 三成港人預算逾250萬
理想移民儲蓄金額 三成港人預算逾250萬
Netflix推5款遊戲 訂戶免費任玩
Netflix推5款遊戲 訂戶免費任玩
劉思明：博大跌股反彈 小心走勢動盪風險
劉思明：博大跌股反彈 小心走勢動盪風險
周顯：快手4億股實貨隨時可沽
周顯：快手4億股實貨隨時可沽
湯文亮：七步詩暗示 美國富人稅來了
湯文亮：七步詩暗示 美國富人稅來了
瑞信黃翔：內地家庭負債急升 中央調控樓市有理
瑞信黃翔：內地家庭負債急升 中央調控樓市有理
晨星陳貞瑋：內房最壞時間料已過 偏好財務穩健國企
晨星陳貞瑋：內房最壞時間料已過 偏好財務穩健國企
KENNEDY 38 一房佔逾半 吸中區上班族
KENNEDY 38 一房佔逾半 吸中區上班族
堅尼地城近年成消閒新蒲點
堅尼地城近年成消閒新蒲點