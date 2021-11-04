經濟

非凡中國購意皮具品牌 總價最多8157萬

【明報專訊】非凡中國（8032）公布，向時代集團（1023）收購意大利奢華皮具、時裝品牌Amedeo Testoni（前稱「a. testoni」）及其衍生線i29的相關批發及零售業務，作價5000萬元。另加交割後付款不超過350萬歐元，交易總代價最多8157萬元。該集團指，是次以折讓價收購Amedeo Testoni品牌，相信消費品業務的管理團隊以及集團能夠扭轉Amedeo Testoni的財務表現，從而擴大收入來源，為股東帶來更佳回報。

品牌稅後虧損按年增95.5%

該集團指，收購事項為其提供一個良好的投資機會，並豐富其品牌組合，集團的業務，將包括快消時裝品牌、高檔鞋履品牌及奢侈鞋履時尚品牌的組合。截至2020年6月底止年度，Amedeo Testoni的稅後虧損達1142.9萬歐元，按年增加95.5%。是次交易，是參考Amedeo Testoni的7月底資產淨值1.3億元作為參考。

李寧配股籌104億 非凡持股量攤薄

此外，非凡中國亦指，在李寧（2331）完成先舊後新配售集資後，集資淨額約104.3億元。非凡在李寧的持股量，將由原先的10.87%，攤薄至10.36%。李寧是次配售集資，主要用於推出新品類、國際擴張、投資於重組基礎設施及進一步提升供應鏈系統，以至未來業務投資、品牌投資及一般營運資金。

相關字詞﹕李寧 時代集團 非凡中國

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