環球供應鏈續緊張 港上月PMI半年低

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，儘管10月PMI擴張速度進一步收窄，反映私營企業踏入第四季度繼續保持增長。供應商由於貨源短缺、船期延誤而推延交貨期，導致成本走高，月內因而出現供應鏈瓶頸與增長放緩並行的現象；而從就業水平降低、人工上漲的情况下，亦反映人力不足的情况。

企業營商信心增強

不過，私營企業對未來12個月的經營環境依然普遍樂觀；儘管「清零」防疫政策仍在施行，但企業於上月營商信心較9月增強，並認為經濟增長得以持續。

本地新冠疫情受控，企業10月份的訂單量與產量均持續增長，但由於經歷惡劣天氣，導致致擴張速度則較上月減慢。其中為應對訂單增長，企業10月份加大對投入品的採購力度，但增長速度較8月減慢；其走勢與採購庫存相若，後者擴張速度亦較上月收窄。

價格方面，企業整體投入成本繼續飈升，相對於9月份、錄得近10年高位，上月通脹率已見回落。原材料價格上漲帶動採購價格攀升，加上人工成本走高，促使通脹率浮現；為向客戶轉嫁成本，私營企業相繼於10月份上調產品售價。