經濟

財匯局查察報告 逾半疑有缺失 比例較去年改善 「仍不可接受」

【明報專訊】財務匯報局昨日發表中期查察報告，指迄今為止已完成的22個上市公司核數查察項目中，逾一半仍存在缺乏專業懷疑缺失，雖與去年的81% 已有改善，但結果仍不可接受，更稱核數師在收入確認方面的缺失數量及重大程度顯著上升。

明報記者 葉翠

財匯局在中期查察報告表示，在以收入確認為查察重點的17個項目中，有65%項目發現缺失，高於去年的46%，當中的缺失涉及建造合同收入時間和金額的審計程序，以及回扣和合同修訂等會計處理。不過，局方指上市公司核數師在許多範疇已有所改進。此外，10間代表中小型核數師的B組及C組會計師行普遍缺失，與去年大致相同，主要涉及獨立性、內部審計監察程序等。

稱多涉管理層重大判斷

財匯局指出，報告中不遵從財務匯報事宜，多數涉及需要管理層作重大判斷及估計的領域，最常見的例子為公允價值計量和減值評估，這兩方面經常在業務合併、金融工具或其條款變動、涉及非金融資產的交換，以及向客戶提供商品或服務的合約的會計處理中出現。同時，這些也是核數師失當行為的最常見領域，包括項目質素監控審視（85%）、足夠適當的審計證據（82%）、專業懷疑態度及專業判斷（72%）等。

財匯局今年全面接管上市公司核數師監管權，並已先後高調宣布調查康宏、冠華（0539）、壹傳媒（0282）及恒大的審數報告，以及相關核數師。財匯局主席黃天祐表示，財匯局自有一套準則去釐定是否對外公布調查個案，例如若涉及重大公眾利益。惟他表示，難以具體預告公布調查結果時間，稱過往最多曾花上3年進行調查。

研設迎合大灣區與港互動課程

被問到本港與大灣區會計界未來的發展動向，黃天祐表示，大灣區發展會為不少企業創造機會，財匯局會全力配合政府大方針，相信財務、會計將扮演一個至關重要的角色。他提到，人才培訓亦不能忽視，認為「迎合」大灣區和本港互動需要的課程是其中一項值得探討的事項，而專業資格考試方面，不會單純把香港的制度硬搬到大灣區。

相關字詞﹕年度調查報告 中期查察報告 財匯局

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