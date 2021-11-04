美聯儲議息前 恒指7連跌

恒指上一次連跌7日是7月初日。大市亦連續第7日陰燭，對上一次連續第7日陰燭是6月中。另恒生科技指數收報6273點，跌40點或0.65%。

友邦跌逾2% 拖低恒指最多

友邦（1299）全日跌2.44%至86.05元，是拖低恒指最多的藍籌股。野村發表報告，將友邦今年的新業務價值預測下調3.6%，新業務價值按年增長由上半年24%，放緩至第三季約9%，主要由於Delta變種病毒影響公司主要業務市場包括中國及東盟國家。友邦將於下周五公布第三季業績。

其他藍籌股方面，信義光能（0968）昨日跌7.29%，收報14.24元，是跌幅最大的藍籌，其次為瑞聲科技（2018）及申洲國際（2313），均跌逾3%。李寧（2331）升6.66%，收報87.3元，是升幅最大的藍籌。安踏（2020）及美團（3690）均升逾2%。

海底撈（6862）昨日一度跌至20元，但隨後倒升，收市報20.45元，升0.25%，結束此前的9連跌。平安好醫生（1833）則連跌8日，昨日再跌6.4%至30.75元，8日累跌44%。