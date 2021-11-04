經濟

奧園或售奧園健康套現償債 傳與合生初步接洽 合生：消息不屬實

【明報專訊】據財經智庫REDD報道，另一急須償債的內房中國奧園（3883）正與合生創展（0754）初步接洽，可能悉售所持物管股奧園健康（3662）55%權益，藉此套現緩解資金壓力，惟報道未有提及交易對價。合生昨晚表示消息並不屬實。

明報記者 方楚茵

報道指出，奧園一方希望交易可於本月底前完成，另有意出售約10億元資產，公司本周已開始與私募債權人洽談，保證公司將如期履行償債義務，報道指奧園未有回覆查詢。報道又指出，合生同時亦有意收購雅居樂（3383）旗下雅生活（3319），不過，有內媒引述雅生活知情人士稱，消息並不屬實，合生昨晚亦否認洽購雅生活。

在奧園今次傳出有意放售奧園健康前，子公司正陷借貸糾紛風波中，雖然一度澄清，惟仍造成本周初股債雙殺局面。奧園未來三個月的短債壓力不輕，及至2022年1月底，集團需償付合共約20.16億元人民幣的資產抵押證券，及境外美元債券6.88億美元（約53.7億港元），合計涉資料約78.3億港元。

內房資金鏈緊張 物管併購潮再起

在中國恒大（3333）債務危險發生後，多間內房的境內外債價大跌，加上內地收緊內房融資渠道，在龐大短債壓力下及再融資困難等疊加因素，配合內地按揭審批較慢及購房者信心受影響等原因，內房資金鏈緊張，違約風險驟增。不少內房唯有出售旗下物管企業或資產自救，造成物管併購潮再起，包括碧桂園服務（6098）先後接手富力（2777）旗下物管業務、已退市的藍光嘉寶，以及花樣年（1777）旗下的彩生活（1778）資產；另有當代置業（1107）出售旗下第一服務（2107）股權予融創中國（1918），亦有傳佳兆業（1628）有意出售佳兆業美好（2168）。

不過，內地周二晚傳出，10月份房地產貸款投放按月及按年有較大幅度回升，初步估計按月多增1500至2000億元人民幣，又指金融機構對房地產企業放貸已基本恢復至正常狀態。消息刺激內房昨反彈（見表），奧園系急升，奧園健康一度升15.9%，收市仍升9.41%，市值回升至27.02億元水平，奧園升4.23%，近日曾大跌的境內債昨一度反彈25%，導致盤中停牌，全日仍升6.54%。

10月房地產貸款大幅度回升 內房大反彈

此外，恒大於官方微信公布，7至10月份完成546個批次交樓工作，涉及184個不同項目。其中，7月交樓項目105個；8月交樓項目85個；9月交樓項目48個；10月交樓項目39個。

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