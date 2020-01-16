經濟

陳德霖旗下圓幣研eKYC服務 最快明年中推出

【明報專訊】金管局前總裁陳德霖繼去年宣布創辦圓幣錢包後，再有新動作，計劃最快明年中推出電子化「認識你的客戶」（eKYC）服務「易信連（ezLink）」，主要透過科技協助銀行處理「認識你的客戶」流程。陳德霖表示，服務可協助銀行更快及更方便地處理中小企開戶認證等手續，目前正與包括虛擬銀行在內數家銀行洽商合作。

助銀行更快處理中小企開戶認證

易信連主要協助收集、認證及儲存開戶資訊，並可進一步提供數據分析，以協助銀行處理貸款申請。陳德霖表示，認識你的客戶過程中，由於認證涉及不同地區公司及股東，是最花時間及困難的地方，而易信連可覆蓋海外公司及其股東結構的資料查冊；客戶倘提供授權，亦可在其他銀行申請開戶時，共享在「易信連」儲存的信息，節省重新認證耗費的時間。

屬銀行服務供應商 毋須向監管機構申牌照

陳德霖表示，易信連角色屬銀行服務供應商，雖然毋須向監管機構申請牌照，惟金管局亦會確保銀行使用任何外判服務商時，操作合規安全，同時公司亦會提供一個「具競爭力的價格」。他又稱，日後公司所收集的數據，從監管及私隱保障角度考慮，數據庫料會在港設立。

至於圓幣錢包方面，他同樣將目標設於明年中推出。他表示，圓幣錢包主要針對B2B（企業對企業）市場，性質較現時其他已發牌的電子儲值支付（SVF）牌照持有人複雜，估計金管局在審批時會很審慎。

聘請人才是他現時面對最大挑戰

陳德霖提到，不論是圓幣錢包抑或易信連，業務成功與否，關鍵在於規模是否足夠、獲得業界廣泛使用。

他又稱，聘請人才是他現時面對的最大挑戰，他認為香港的金融科技生態系統很具競爭性，很難請合適的人才。他又指，其公司有數組投資者，背景包括科技、區塊鏈等，他們不止出錢，亦提供很多建議包括如何組成公司。

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