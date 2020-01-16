經濟

發展局：中環地4份標書未合格 恒地100分奪標

【明報專訊】中環新海濱3號用地除中標價高達508億元、令市場嘩然外，項目以近年少見的「雙信封制」投標，亦成為市場焦點。發展局表示，中標的恒地（0012）以「滿分」100分奪標，另6份標書中，就有4份未合格，即總得分未達到60分的最低要求。恒地表示，項目除提供24小時開放、逾30萬方呎的都市公園外，商場更會以6層高水族館作為核心。

以「橋」作發展設計概念

今次中環新海濱3號用地，以「雙信封制」形式進行招標，為近年少見，即項目並非單以出價作為考量。發展局稱，「雙信封制」方式是綜合考慮設計和地價因素，而今次招標，價格建議和非價格建議的評分比重相同，各佔一半，中標發展商在價格建議和非價格建議的得分均是最高，總分共得100分（即在價格建議和非價格建議的個別評審中，表現最好的標書會獲取滿分）。

據恒地表示，建築物樓面面積外，恒地還將透過3號用地以提供超過30萬方呎的都市公園空間連接中環和海濱長廊的林蔭大道、重置天星小輪鐘樓及相關的廣場空間，以供市民 24 小時使用。3號用地將發展為一個綜合用途地標，而購物商場將集藝術、 雕塑、自然、文化和劇場於一身，其核心為一個6層高的水族館。

發展局發言人表示，中標的設計方案以「橋」作為整個發展的設計概念，加強中環內陸和海濱的連接，同時帶來大量的綠化及公共空間。中標方案建議興建三座建築物，當中最接近海濱的建築物將作多用途之用，另外兩座則作辦公室用途。項目將設公眾休憩空間，面積超過招標文件所要求的最少26.9萬方呎，天台將設有一個名為「Horizon Park」的相連平台串連起三座建築物。另設計方案亦建議串連起中環現有的行人網絡，由內陸一直連接中環海濱及周邊地方，並提供一條行人通道由港鐵中環站接駁至發展項目。

6層高水族館勢成焦點

不過，發展局同時指出，今次接獲的6份標書中，有4份標書未達到價格和非價格「雙信封」須同樣合格的基本要求，即只有兩份標書在價格建議和非價格建議兩方面均符合要求，政府稍後會公布另一份符合要求的標書的資料，包括總評分、出價及設計方案概要。

事實上，賣地章程列出了技術設計的評分基準，評審會就13項準則細項上打分，決定技術設計是屬於「傑出的」、「動人的」、「優良的」、「一般的」還是「較差的」，入標設計必須達到60分 （100為滿分）才會納入考慮，即平均分需要超過「優良的」的水平才能入圍。

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