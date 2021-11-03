木星新興市場債券Alejandro Arevalo：新興市場債估值吸引

新興市場高收益債券回報較股票為低，而許多評論員特別強調息差與歷史數據相比較窄，使投資者感到「緊張」。Alejandro Arevalo認同關於新興市場債券的部分審慎觀點，但不會過度審慎，因為暫不認為有任何原素導致新興市場在短期內大幅下跌。

delta變種病毒憂慮正減弱

新興市場的經濟增長穩健，多個新興國家從疫情中復蘇的空間較已發展市場更大，對於delta變種病毒的憂慮亦正在減弱。聯儲局亦竭盡全力向市場保證不會過早收緊寬鬆措施，而縮表亦不會導致利率立刻上升，故他認為新興市場債券對於利率上升及美元走強的抗禦力均較過往想像般強。此外，在信貸息差收窄的程度方面，新興市場債券的相對估值較同等已發展市場債券更為吸引。

在疫情危機爆發前夕，息差曾顯著收窄，投資者一度要大幅去風險。在後疫情時代，這種情况尚未重演，他認為新興市場債券能繼續帶來理想的相對表現。在周期的現階段，他預料到個別債券及國家之間的差距將大幅擴闊。所有資產從極低水平全面復蘇的周期初期階段已成過去，他看重基本因素良好的債券，亦建議投資者必須了解所持有的債券。而同樣重要的是，投資者亦須了解要避免投資哪些債券。

拉丁美洲屬相當看好地區

Alejandro Arevalo認為，投資於新興市場債券的好處之一是該資產類別的涵蓋面極為多樣，透過早期偏低的持倉比重，他避免了中國市場的波動並投資於其他領域，其後再因吸引的估值機遇重返中國市場。不過，旗下管理新興市場債券基金的投資仍然廣為分散於全球各地。拉丁美洲屬相當看好的地區，組合中已有一段時間在該區配置偏高比重的持倉，因美國作為全球增長的動力將使該區獲益。最近重新購入哥倫比亞債券，由於部分投資者預料當地評級將被下調，因此他有機會以較吸引的估值再度投資於其看好的債券。同樣，秘魯新上任的左翼政府之預算不如預期般嚴苛，因此亦重新購入當地債券。

非洲國家基本因素不斷改善

非洲亦是看好的其他地區之一，當地多個國家的基本因素不斷改善，加上收益率較高，因此其投資理據相當充分。不過，在非洲同樣審慎挑選，並選擇持有尼日利亞、摩洛哥及科特迪瓦等國家的債券。歐洲方面，俄羅斯及烏克蘭爆發戰爭的憂慮以及土耳其撤換央行行長導致市場在今年較早時間波動，在低估值時趁機把握到當時投資機遇。最後，中東能源價格上升及區域穩定性繼續利好組合中在阿曼、巴林及阿聯酋的持倉。

新興市場企債收益率吸引

經過尤其是股票的強勁升勢後，投資者難免需要絞盡腦汁思考該往何處投資。他認為投資者往往太輕易忽視新興市場債券，尤其是新興市場企業債券，該市場的收益率非常吸引，估值未如其他地方般高企，是較已發展市場不為人熟悉的廣泛資產類別，為積極型投資者提供更多機遇。

龍彩霞 明報記者

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