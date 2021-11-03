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經濟
2021年11月3日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
Wetland Seasons Bay 2期實呎逼1.5萬 開放式戶423.8萬起 部分同類戶3個月賣貴7%
周末3盤804伙發售 #LYOS首輪開售佔220伙
波斯富街舊樓12.8億沽
青衣宏福花園2房戶售930萬破頂
共享工作間IWG 113萬租TOWER 535兩層
9月零售貨值升7.3% 遠遜預期 零售協會︰10月第二期消費券動力不及8月
周生生：通關無望 復蘇差於預期
港股6連跌 高位挫逾500點
盛智文：京要「共同富裕」 港應檢視「自由市場」原則
卓佳再易主 霸菱私募基金215億接手
雅虎撤出中國市場 稱因應內地商業及法律環境
子企遭翻舊帳 奧園股債瀉 集團澄清未列失信名單 內房近全線挫
蔚來上月電動車交付量按月跌65%
12%中小企感較難獲批貸款
渣打季績勝預期 累提撥58億元股息 集團：不代表董事會建議派末期股息
渣打香港稅前基本溢利按季跌近9%
基金公會：理財通長遠可用數碼人幣
長實傳購三菱商事飛機租賃四成股權
港交所SPAC諮詢 傳研修訂3項規定
AlipayHK伙渣打推Q Credit Card
馬斯克「七步詩」反擊世糧署逼捐 微博帖文獲超過4500用戶打賞
指未與Hertz簽合約 特斯拉早段跌2%
Under Armour季績勝預期 股價早段曾升兩成
張兆聰：百勝中國逆巿擴張 未來反彈力強
技術取勝：康師傅15.6元料有阻力
生產力局響應港府 出入須掃安心出行
配合氣候大會 Meta打擊錯誤資訊
劉思明：華虹季績快出籠 買盤積極
周顯：樓價急升加劇貧富懸殊
湯文亮：撤辣比要林鄭下台更難
盧楚仁：短期隱憂現 小心澳元調整
木星新興市場債券Alejandro Arevalo：新興市場債估值吸引
周顯：樓價急升加劇貧富懸殊
【明報專訊】樓價、置業、居者有其屋的真正關鍵重點，我敢說在香港，除了我之外，沒有人能說出來，這當然是因為其他人的水平太低。由於笨蛋當道，政策亂來，這些年來，也累死了香港。
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