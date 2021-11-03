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馬斯克「七步詩」反擊世糧署逼捐 微博帖文獲超過4500用戶打賞

【明報專訊】聯合國世界糧食計劃署（WFP）執行幹事比斯利（David Beasley）點名呼籲全球兩大頂尖富豪——特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克與亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯捐錢，稱當前急需60億美元（約468億港元）解決全球人類飢餓。作為全球首富的馬斯克，昨在Twitter和微博引用魏晉南北朝時期《世說新語》描述魏文帝曹丕因妒忌其弟曹植的才學，逼曹植七步之內完成的《七步詩》，疑諷刺WFP「逼捐」。

馬斯克的帖文先用英文寫下「Humankind（人類）」一詞，然後用中文寫下《七步詩》的內容：「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。」截至昨晚9時左右，這篇帖文吸引到超過4500名微博用戶打賞。馬斯克在微博發出《七步詩》的帖文後，再將他周日（31日）於Twitter回應AI專家Eli David的內容譯成中文，搬到微博：「如果WFP能準確說明60多億美元將如何解決全球饑荒問題，我會馬上賣掉特斯拉的股票，然後去捐款。」他又要求WFP公開帳目，讓公眾了解捐款怎花。

Eli David吸引馬斯克回應的帖文，引用了CNN訪問WFP執行幹事比斯利的新聞稿標題「馬斯克的2%財富可助解決全球饑餓（2% of Elon Musk's wealth could help solve world hunger）」。按彭博社周一的數據，馬斯克的身家達到3351億美元（約2.6萬億港元），較世界第二大富豪貝索斯的身家高出1421億美元。馬斯克的2%財富，相當於67億美元（約523億港元）。Eli David反問WFP，去年獲得84億美元捐款，為何還沒有「解決全球飢餓」？

反問60億美元如何解決全球饑荒

比斯利其後澄清，CNN的標題並不準確，60億美元不能解決全球飢餓，但可以為全球4200萬飢民解燃眉之急。比斯利在訪問表示，氣候變化、新冠疫情等危機帶來一場「完美風暴」，意味很多國家正「敲饑荒的大門」，若WFP不採取行動，飢民將面臨死亡威脅。根據WFP周一發表的報告，阿富汗一半人口（約2280萬人）面臨嚴重的飢餓危機，失業和流動性短缺，意味該國正處於人道主義危機的邊緣。比斯利表示，已準備好在地球或太空與馬斯克會面，解釋全球首富如何幫助緩解全球飢餓。

全球第二大富豪貝索斯未回應捐助糧食的呼籲，但其貝索斯地球基金（Bezos Earth Fund）在聯合國氣候變化大會承諾捐出20億美元，用於恢復自然及改造糧食系統。不過貝索斯與名流富豪、王室政要合共乘坐了400架私人飛機前赴英國格拉斯哥參與氣候大會，被質疑排放太多廢氣，有違減排原則。

早前表態反對「億萬富豪稅」

除了反擊WFP，馬斯克近日亦炮轟美國民主黨建議開徵「億萬富豪稅」。據估計，該稅可能向馬斯克徵收500億美元稅款。馬斯克表示，寧可把這筆錢花在火星任務上。他在上周多次發帖，質疑美國政府向富人開刀後，也只能填補拜登政府建議中的3.5萬億美元開支方案的一成，九成還要向普通人徵稅。即使向富人徵收100%財富稅，也無法解決美國的28.9萬億元公債，最終也要普通人承擔，認為無節制的開支才是問題的關鍵。

（綜合報道）

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