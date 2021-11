馬斯克「七步詩」反擊世糧署逼捐 微博帖文獲超過4500用戶打賞

馬斯克的帖文先用英文寫下「Humankind(人類)」一詞,然後用中文寫下《七步詩》的內容:「煮豆燃豆萁,豆在釜中泣,本是同根生,相煎何太急。」截至昨晚9時左右,這篇帖文吸引到超過4500名微博用戶打賞。馬斯克在微博發出《七步詩》的帖文後,再將他周日(31日)於Twitter回應AI專家Eli David的內容譯成中文,搬到微博:「如果WFP能準確說明60多億美元將如何解決全球饑荒問題,我會馬上賣掉特斯拉的股票,然後去捐款。」他又要求WFP公開帳目,讓公眾了解捐款怎花。

Eli David吸引馬斯克回應的帖文,引用了CNN訪問WFP執行幹事比斯利的新聞稿標題「馬斯克的2%財富可助解決全球饑餓(2% of Elon Musk's wealth could help solve world hunger)」。按彭博社周一的數據,馬斯克的身家達到3351億美元(約2.6萬億港元),較世界第二大富豪貝索斯的身家高出1421億美元。馬斯克的2%財富,相當於67億美元(約523億港元)。Eli David反問WFP,去年獲得84億美元捐款,為何還沒有「解決全球飢餓」?

反問60億美元如何解決全球饑荒

比斯利其後澄清,CNN的標題並不準確,60億美元不能解決全球飢餓,但可以為全球4200萬飢民解燃眉之急。比斯利在訪問表示,氣候變化、新冠疫情等危機帶來一場「完美風暴」,意味很多國家正「敲饑荒的大門」,若WFP不採取行動,飢民將面臨死亡威脅。根據WFP周一發表的報告,阿富汗一半人口(約2280萬人)面臨嚴重的飢餓危機,失業和流動性短缺,意味該國正處於人道主義危機的邊緣。比斯利表示,已準備好在地球或太空與馬斯克會面,解釋全球首富如何幫助緩解全球飢餓。

全球第二大富豪貝索斯未回應捐助糧食的呼籲,但其貝索斯地球基金(Bezos Earth Fund)在聯合國氣候變化大會承諾捐出20億美元,用於恢復自然及改造糧食系統。不過貝索斯與名流富豪、王室政要合共乘坐了400架私人飛機前赴英國格拉斯哥參與氣候大會,被質疑排放太多廢氣,有違減排原則。

早前表態反對「億萬富豪稅」

除了反擊WFP,馬斯克近日亦炮轟美國民主黨建議開徵「億萬富豪稅」。據估計,該稅可能向馬斯克徵收500億美元稅款。馬斯克表示,寧可把這筆錢花在火星任務上。他在上周多次發帖,質疑美國政府向富人開刀後,也只能填補拜登政府建議中的3.5萬億美元開支方案的一成,九成還要向普通人徵稅。即使向富人徵收100%財富稅,也無法解決美國的28.9萬億元公債,最終也要普通人承擔,認為無節制的開支才是問題的關鍵。

