基金公會：理財通長遠可用數碼人幣

額度或可進一步放寬

黃王慈明認為，長遠而言，跨境理財通可應用數碼人民幣。她指數碼人民幣受央行監管，制度之下小額匿名、大額依法可溯，理財通若應用數碼人民幣，央行可全面掌握投資者資訊，理財通現實施的額度限制，或有機會因而進一步放寬，且可藉此推動更多人民幣的跨境使用。

金融管理局外事部主管梁靈智表示，跨境理財通是一項政策突破，讓個人投資者可靈活選擇金融產品，遙距運作戶口，大灣區會是未來經濟增長的推動力，本港投資者可利用跨境理財通捕捉大灣區增長。

金管局：可捕捉大灣區增長

梁承認跨境理財通初期落實的範圍受限，但該計劃為銀行、金融科技公司及投資者提供大量機遇，當局會繼續與內地監管部門緊密合作，以檢視未來進一步擴大計劃。

AQUMON首席執行官及聯合創始人雷春然表示，將會有愈來愈多銀行及券商參與理財通。他又稱，香港將推出積金易平台，該公司冀提供由算法技術推動、低成本的強積金相關投資工具。