渣打季績勝預期 累提撥58億元股息 集團：不代表董事會建議派末期股息

明報記者 胡學能

集團繼續預期今年的全年收入按固定匯率基準計算，將與去年的全年收入相若，而今年第四季度將續降低，反映與過往年度相若的季節性因素，且國際財務報告準則第9號利息收入調整乃屬正常。

集團指今年全年基本業務勢頭強勁，明年全年度收入可望重返增長率5至7%的指引水平，且預期信貸減值將於今年第四季度續維持在低水平。

普通股權一級資本比率14.6%

集團第三季淨利息收入17.35億美元，按年增7%，而經調整的淨息差為1.23%，按年持平。季內信貸減值1.07億美元，扭轉第二季錄得回撥6700萬美元情况，但按年縮減近70%。

截至今年9月30日，普通股權一級資本比率14.6%，高於13至14%目標範圍，當中34個基點受惠於將在明年1月1日取消的軟件補貼。

印尼英國以外市場全錄收入增長

集團主要市場表現方面，除印尼及英國錄得經營收入下跌外，其他市場都錄得按年增加（香港表現見另稿）。至於季內除稅前基本溢利，阿聯酋及英國市場按年扭虧，分別有5500萬美元及5900萬美元溢利，新加坡表現僅次香港，有1.91億美元溢利，按年增逾50%，中國表現錄得1.29億美元，按年倒退逾9%。

財務總監：3條紅線內房 無直接敞口

財務總監賀方德（Andy Halford）表示，集團對於超越全部三條紅線的中國地產發展商並無直接敞口，且中國商業房地產的資產有56%屬投資級別。

集團的高風險資產連續5個季度錄得下降，於今年第三季度降15億美元，按年則降61億美元。

摩根士丹利報告認為渣打第三季數據無驚喜，淨息差令人有點失望，然而其他收入項目強勁且成本控制良好。渣打昨績後股價跌2.37%，收報51.55港元。