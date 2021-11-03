經濟

蔚來上月電動車交付量按月跌65%

【明報專訊】 蔚來（美：NIO）上月電動車交付量僅得3667輛，按月大跌65.5％，按年跌27.5％。與同為中國電動車「三強」的小鵬汽車（9868）及理想汽車（2015）截然不同，令市場嘩然。但昨日有內媒引述蔚來聯合創始人秦力洪解釋稱，上月份蔚來的工廠正改建升級，僅滿負荷運轉10日，期內造車少，所以交付便少。蔚來美股低開40.54美元，曾跌1.3％，但早段已倒升1%。

稱工廠改建致開工日數減

蔚來於公告表示，集團於9月28日至10月15日進行生產線重組升級、新產品上市準備等導致產量減少，以及供應鏈出現一定波動，對10月的整車交付影響較大。蔚來又表示，儘管生產和供應鏈面臨挑戰，但在用戶需求增加的推動下，10月的新訂單再創歷史新高。

對於全球「缺芯」對供應鏈的影響，內媒引述秦力洪補充稱，進行產能升級改建的時間剛好能消化供應鏈的波動，調整節奏。他續稱，蔚來這一階段的產能改建升級已經完成，其後11月和12月的交付量會回復正常。他又形容，短期的經營壓力是如何加快生產滿足交付需求。

秦力洪表示， 蔚來為了滿足首款轎車ET7在明年第一季投產和擴充工廠整體產能兩大目標，在今年4月、5月便開啟在江淮蔚來合肥工廠的改造升級項目。秦力洪又指出，在明年上半年最終完成產能擴建目標後，該區工廠的總產能將實現兩倍增長，達到30萬輛的規模。

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