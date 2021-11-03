經濟

子企遭翻舊帳 奧園股債瀉 集團澄清未列失信名單 內房近全線挫

【明報專訊】中小內房債務危機蔓延，近日中國奧園（3883）被指其間接全資附屬京漢置業存在企業借貸糾紛，被發出限制消費令及列為失信名單，雖然公司其後澄清，指糾紛發生於2017年，為收購前產生的歷史糾紛，並已於9月30日達成和解協議及履行中。惟消息致奧園股債遭雙殺，單日股價跌6.47%，境內一筆2025年到期的「20奧園01」昨更曾跌停牌，全日跌25.27%，報28元（人民幣，下同）。事件拖累其他內房境內債，世茂（0813）的「20世茂04」跌18.48%、融創中國（1918）的「20融創02」跌11.11%、禹洲（1628）的「19禹洲02」跌9.81%等。

明報記者 方楚茵

奧園於公告中稱，京漢置業的限制消費令已獲撤銷，亦未被列為失信名單，認為對集團日常營運及業務並無重大不利影響，又指會保留所有法律追究權利。公司不存在其他需澄清的市場傳聞，生產經營活動正常展開，有息債務按時償付，不存在影響還債能力及損害投資者利益的重大事項。

逾78億元債務數月內到期

然而，市場更關注奧園的後續還債能力，公司亦僅於內地公告披露，自公告日至2022年1月底，公司需償付20.16億元的ABS及ABN等資產抵押證券，控股股東中國奧園需償付境外公開發行美元債券6.88億美元（約53.7億港元），公司及控股股東已制訂好相關債務的資金償付計劃，確保按時足額完成上述債務的到期還本付息，意味公司未來數月需還債務多達約78.3億港元。

自中國恒大（3333）、花樣年（1777）及當代置業（1107）等內房債務爆煲後，奧園的境內外債券一直持續波動，公司更祭出多項手段，包括回購美元債、贖回到期境內債、又在9月底引入友好「本地薑」、恒地（0012）主席李家傑，由李氏斥資約4億港元認購奧園約1.079億股新股，奧園主席郭梓文亦斥6億港元認購公司1.6億股新股，圖以10億港元穩定市場信心。

集團昨為穩境內債市場，亦申請調整尚在存續期的公司債券「19奧園02」、「20奧園01」、「20奧園02」、「21奧園債」的投資者適當安排。上述債務僅限專業投資者中的機構投資者買入，原持有上述債券的專業投資者中的個人投資者可以選擇持有到期或者賣出債券，調整昨起生效。

當代置業撤銷中期派息

至於當代置業周一晚披露，撤銷2021年中期派息每股0.0481港元，涉及1.344億港元，主要因集團面臨預計之外的流動性問題，為保留現金用於其營運。同時集團已接獲境外債權人因相關款項未獲支付而要求提早償還當代附屬公司所借約2360萬美元（約1.84億港元）等。

相關字詞﹕花樣年 融創中國 中國恒大 恒地 李家傑 世茂 中國奧園 債務違約 內房

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