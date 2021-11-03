雅虎撤出中國市場 稱因應內地商業及法律環境

雅虎發言人表示，因應中國的商業和法律環境愈來愈有挑戰性，故此暫停向內地用戶提供服務。

本月起無法從內地使用雅虎產品服務

此外，雅虎旗下的科技媒體Engadget亦宣布，本月起關閉提供簡體中文內容的「Engadget 中國版」。用戶若訪問Engadget中國版首頁，將會被引導至繁體中文的Engadget中文版站點。《華爾街日報》報道分析，雅虎早於2013年先後關閉在中國的電郵、新聞和社區等主要服務，今次繼LinkedIn後再有大型外國企業調整中國業務，反映其在中國經營時的挑戰愈來愈大。

資料顯示，雅虎曾經是全球第一門戶搜索網站，業務遍及24個國家和地區，為全球超過5億的獨立用戶提供多元化的網絡服務。

中國雅虎網站於1999年9月開通，2005年8月由阿里巴巴（9988）全資收購。及後在2013年，中國雅虎郵箱、資訊、社區宣布停止服務，原有團隊將專注於阿里公益事業的傳播；當時中國雅虎的業務僅剩郵箱和門戶資訊，員工總數不到200人。在2015年，雅虎宣布關閉位於北京的全球研發中心。