港股6連跌 高位挫逾500點

騰訊小米先升後倒跌

早段港股升勢由科技股帶動，科指曾升4%，但收市僅升0.56%，騰訊（0700）一度升2.6%，但收市倒跌1.2%，報464元；小米（1810）亦倒跌，早段升近3%後，收市跌1.2%；美團（3690）及阿里巴巴（9988）早段最多曾升逾6%及4%，但收市升幅均收窄至只有1.3%。

恒指跌幅全面，多隻股份均倒跌，中信（0267）跌6%，龍湖（0960）及招行（3968）下跌逾5%。平保（2318）再跌1.1%；匯控（0005）及友邦（1299）則微升0.2至0.3%。

海底撈9個交易日累跌33%

海底撈（6862）現9連跌，昨再跌2.25%，收報20.4元，9日累跌33%。平安好醫生（1833）再見兩年低，昨日報32.85元，跌3.38%，連跌7日，累跌40%。摩根士丹利將其目標價狠削56%至43元，指集團將業務重心改為面向企業，而且為擴大用戶基礎，價格會更低，預計短線收入增長會放慢。Morningstar（晨星）數據顯示第三季香港及新加坡銷售的股票基金當中，雖然資金整體流入股票基金，但中國股票及亞洲日本除外股票基金仍錄得淨流出，分別達26億美元及19億美元，中國A股基金另有11億美元淨流出。晨星指主要反映投資者對中國監管及房地產行業的擔憂。