9月零售貨值升7.3% 遠遜預期 零售協會︰10月第二期消費券動力不及8月

明報記者 周綺琪

香港零售協會表示，市民消費力在8月首兩個星期、即首期消費券發放後釋放，9月銷情則一如預期回復一般狀態。對於第二期消費券於10月發放，有會員表示，由於市民消費較早前理性，加上臨近年末，部分市民消費力或延至11月底，故第二期數消費券的帶動力不及第一期力度強勁。

業界憂消費券計劃完結 市面再陷低迷

協會引述業界指，擔心一旦消費券計劃完結，市面消費氣氛將再度陷入低迷狀况。若全面通關仍需要一段長時期，協會希望政府考慮推出第二輪消費券計劃。

今年首9個月合計，零售業總銷貨價值估計按年升8%，其中網上銷售價值升43.5%。在9月份零售業總銷貨價值中，網上銷售價值為23億元，較去年上升30.5%，增幅按月升12.9個百分點；整體佔比達8%。

首9月計網上銷售價值升43.5%

按主要類別劃分，9月電器及其他未分類耐用消費品的臨時銷貨價值達277.9億元，按年急升48.3%，升幅按月增加38.2個百分點，冠絕各類產品；其次為珠寶首飾、鐘表及名貴禮物，其臨時銷貨價值錄282.62億元，按年增16.2%。位列第三高增長的燃料，月內臨時銷貨價值則為85.11億元，按年升15.1%。

不過，鞋類、有關製品及其他衣物配件8月份升幅最大，達到62.3%，但9月份的臨時數字則轉跌4.2%至42.34億元。

至於月內整體耐用消費品之銷貨臨時價值則錄54.04億元（見圖2），較去年同期升29.2%，升幅按月急增22.2個百分點；並屬今年1月錄63.41億元以來，單月次高數值。

恒生銀行首席經濟師薛俊昇表示，耐用消費品主要由民生購買力帶動，而今年首9個月相關板塊均錄得可觀升幅，反映本地消費意欲持續增長；在新冠肺炎疫情緩和，加上消費券推動下，整體零售市道繼續向好。他續稱，各地今年內亦未見可恢復通關，本港零售復蘇仍然缺乏旅客等主要推動力，預計今年全年零售業總銷貨價值僅錄高單位數字增幅；其中受惠消費券發放帶動，10月或可錄雙位數升幅。