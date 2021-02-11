經濟

青衣宏福花園2房戶售930萬破頂

【明報專訊】踏入11月，青衣夾屋宏福花園除錄得首宗二手成交外，成交價亦創出屋苑紀錄，單位位於4座高層B室，實用面積598方呎，2房間隔，享海景，以930萬元已補價沽出，實呎15,552元。中原資深分區營業經理蔡偉明表示，上述單位不但成交價創屋苑2房單位新高外，呎價更創屋苑新高。原業主1996年以181.3萬元未補價一手買入單位，自住25年轉售，料獲利甚豐。

蔚藍灣畔3房1130萬沽 17年升3倍

此外，將軍澳再錄二手成交。美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳蔚藍灣畔6座中層D室，實用面積652方呎，3房1套間隔，外區換樓客以1130萬元承接，實呎17,331元。原業主2004年7月以約285萬元一手購入，帳面大幅獲利約845萬元或約3倍。

另外，樓價升勢落後大市的筲箕灣香島，錄本月首宗成交。美聯分行聯席區域經理周永業表示，香島1座低層B室，實用面積671方呎，2房間隔，以1250萬元成交，實呎18,629元。原業主2017年3月以約1238.6萬元一手購入，帳面僅獲利約11.4萬元或不足1%，扣除約12.5萬元佣金支出，料實際明賺暗蝕。不過，據悉原業主一手購入單位時享現金回贈，估計最後平手離場。

香島錦繡花園業主連使費計料平手離場

此外，中原地產市務經理譚永康表示，元朗錦繡花園新錄C段一街雙號屋易手個案，該洋房實用面積1035方呎，以1430萬元成交，實呎13,816元。據悉，原業主2018年以1350萬元購入，持貨約3年，帳面獲利僅約80萬元或約5.9%。不過，若計及代理佣金、釐印及律師費等約79.5萬元的開支，料原業主實際僅平手離場。

相關字詞﹕蔚藍灣畔 錦繡花園 香島 宏福花園 二手成交

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