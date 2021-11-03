經濟

波斯富街舊樓12.8億沽

【明報專訊】雖然在疫情下銅鑼灣波斯富街及羅素街一帶風光不再，但仍獲財團積極收購，其中英記茶莊陳氏家族及張姓資深投資者持有的利園山道、波斯富街一籃子舖位及單位，上月以12.8億元售出，為疫情下區內最大額收購個案，市傳買家為新世界（0017）或相關人士。

原業主英記茶莊陳氏家族等

今次易手之物業，為利園山道23 、25 號（部分）、波斯富街72號及波斯富街74號（前段）共4個地舖，以及16個分佈於同廈1樓、2樓、3樓、4樓及5樓的單位，佔該地段逾20%業權。原業主英記茶莊陳氏家族及張姓資深投資者於8月份推出招標、並於9月底截標後，上月初即以12.8億元獲財團收購，不過若以放售時市場估值約18億元計，成交價就較市值低約29%。

市傳買家為新世界或相關人士

土地註冊處資料顯示，登記買家為Kerryford Holdings Limited，市傳為新世界或相關人士。事實上，上述物業屬利園山道5至27號、波斯富街54至76號，及羅素街60號的舊樓群，佔地約2萬方呎，目前坐落於「商業（2）」用途地帶上，其所在位置鄰近時代廣場及希慎廣場，人流極旺，故鄰近一帶舊樓吸引多個財團積極收購。

石塘嘴保德街項目批強拍 底價3.77億

據市場人士指，新世界購入今次成交物業前，已收購該地段約六成業權，如今年5月，利園山道21至27號舊樓1樓25室及27室，便以4965萬元沽出，買家為萬富星有限公司，據悉亦為新世界相關人士，若連同今次所購之物業，估計已持有該地段逾八成業權，有機會已超過申請強拍門檻。

另方面，中小型財團近年活躍於透過併購舊樓作發展，有財團就西環石塘嘴保德街1至7號舊樓在2019年申請強拍，剛獲土地審裁處批出強拍令，底價3.77億元，以可建樓面2.7萬方呎計，每方呎樓面地價1.4萬元。資料顯示，物業現為1幢樓高8層商住舊樓，地下為商舖，樓上為住宅，1966年落成，樓齡55年。

相關字詞﹕強拍 新世界 英記茶莊 銅鑼灣 舊樓重建 舊樓收購 波斯富街

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