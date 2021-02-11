經濟

周末3盤804伙發售 #LYOS首輪開售佔220伙

【明報專訊】新界西北新盤推售浪接浪，長實（1113）洪水橋#LYOS將於周六首輪發售220伙，包括20伙標售的「層層叠趣」特色戶，首輪開售單位佔樓盤整體單位總數約65%，發展商將安排集團舉辦的疫苗大抽獎中獎者優先揀樓，連同九建（0034）將軍澳海茵莊園，以及中洲火炭星凱‧堤岸，本周六及日上述3盤將有最少804伙發售（見表）。

長實高級營業經理楊桂玲表示，#LYOS昨原價加推50伙，包括16個開放式、12伙1房、12伙2房及10伙地下連花園戶，定價406萬至859.8萬元，折實價353.2萬至748萬元，折實實呎14,294至18,788元。

長實疫苗抽獎得主優先揀樓

發展商同時公布銷售安排，周六首輪開售220伙，包括200個以價單形式及20個招標單位。就銷售安排所見，早前「長江集團/李嘉誠基金會2000萬禮券疫苗接種大抽獎」的得獎者可優先揀樓，得獎者須於開售樓盤當日上午10時至10時15分內，帶同身分證明文件、相關買樓禮券及一張空白支票（以支付餘額）親身到場。項目設大手揀樓時段，A組買家可購1至4伙，當中至少一個為地下連花園單位，而B1組買家可購1至2伙，當中至少一個為2房戶，而B2組買家則最多可購2伙。消息指，項目暫收逾5300票，超額逾25倍。

「層層叠趣」提供80%一按呼吸PLAN

此外，20伙「層層叠趣」花園複式戶則招標發售，並為該類單位提供最高樓價80%按揭予選用180天成交期之買家，年期3年，定息2厘，買方毋須提供收入證明及毋須通過壓力測試，但須提供其他證明文件，即俗稱「呼吸PLAN」。選用建期付款買家，則可獲提供最高樓價85%一按或最高樓價三成二按，年期25年，首36個月息口為P減2.25厘（P為5厘），其後息口為P。

MONACO ONE昨首開放示範單位

另外，會德豐地產常務董事黃光耀表示，啟德MONACO ONE最快日內開價，涉及不少於99伙，價錢會參考項目同系列MONACO及GRAND MONACO，以及鄰近新盤。項目昨日開放兩個交樓標準示範單位，其中以2A座28樓C室為藍本，實用面積326方呎，1房間隔，開放式廚房設計，望啟德體育園景，連22方呎露台，整體以純白設計為主調。

相關字詞﹕新盤加推 星凱．堤岸 海茵莊園 層層叠趣

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