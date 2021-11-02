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立坊商場逾1.4億轉手 鄧成波家族4個月前1.2億蝕沽

【明報專訊】鄧成波家族近月出售多個物業，帶挈投資者短炒獲利，其中該家族今年6月以1.2億元售出的荃灣立坊商場部分，上月再以1.428億元轉售，原業主持貨短短4個月，帳面獲利近兩成。

資料顯示，上述物業為楊屋道118號立坊地舖連1樓的商舖，面積9580方呎，據悉鄧成波家族原以2.5億元放售，今年6月終以1.2億元售出，令鄧成波家族持貨兩年帳面蝕約1000萬元，有關物業上月再以1.428億元轉售，該名業主持貨約4個月，帳面獲利2280萬元，賺幅19%。

另外，新世界（0017）大圍站柏傲莊系列預計明年起陸續入伙，周邊人流將大增，有投資者率先放售舖位物業。第一太平戴維斯香港投資部副資深董事陳汝軒表示，原為「楓林小館」舊址的大圍村南道41至51號太安樓地下B舖連天井及閣樓B、地下C舖連天井及閣樓C，總建築面積9991方呎，意向價4.2億元，折合呎價約4.2萬元。

楓林小館舊址4.2億放售

物業現租予4個租戶，包括兩家食肆及兩家本地地產代理行，每月租金共約105萬元，租約期至2024年，以意向價計，租金回報約3厘。資料顯示，物業前身為楓林小館，該舖以售賣紅燒乳鴿聞名約半世紀，該店2016年3月結業，至2017年以約3億元售出，現放售價較4年前成交價高約1.2億元或四成。

相關字詞﹕舖位放售 楓林小館 舖位短炒 立坊 鄧成波家族

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