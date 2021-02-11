經濟

香港地產

持牌代理41648人 連續3個月破頂

【明報專訊】樓市暢旺，地產代理人數及分行數目同創新高，地產代理監管局公布，截至今年10月底持牌代理人數達41,648人，較今年9月份的41,518人多出130人，代理分行數目亦增至7169間，兩項數字均連續三個月創新高，多家龍頭地產代理行均有計劃今年內續增聘人手。

中原目標年底達490間分行

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨着香港疫情穩定，今年一二手成交均較去年理想，中原地產將繼續積極擴充，目標由現時470間分行增至年底490間，員工將由現時7000人，增聘至7500人。陳補充，中原地產香港今年首三季錄42.3億元營業額，較去年同期升34%，其中住宅營業部首三季達37.6億元，兩者齊刷新同期的最佳業績；今年第三季，中原地產全線後勤可獲發花紅0.28個月，主任級或以上0.41個月花紅。

美聯年內擬增聘600人

另外，美聯住宅部行政總裁布少明稱，由於預計發展商仍然積極推盤，而新盤市場需要較多人手，故今年內仍計劃增聘600人，亦有計劃增設約20間分行，但要視乎商舖租金水平。香港置業營運總監馬泰陽亦表示，第四季新盤魚貫登場，預計發展商全速起動推盤，該公司將繼續招兵買馬，亦計劃於多個新盤重鎮靈活擴充分行，全年以增設雙位數分行及新聘近千人為目標，全面搶攻市場。

相關字詞﹕地產代理擴充 代理人數 地監局

上 / 下一篇新聞

港上季GDP放緩至5.4% 本季料受壓 學者指港經濟乏增長 內地限電或拖累出口
港上季GDP放緩至5.4% 本季料受壓 學者指港經濟乏增長 內地限電或拖累出口
內地數據差 恒指5連跌
內地數據差 恒指5連跌
小鵬智能電動車上月交付量升逾兩倍
小鵬智能電動車上月交付量升逾兩倍
澳門上月賭收跌40% 終止8連升
澳門上月賭收跌40% 終止8連升
華夏幸福再添80億人幣債務違約
華夏幸福再添80億人幣債務違約
當代置業10月銷售額按年瀉八成
當代置業10月銷售額按年瀉八成
中移動香港5G年半吸百萬客
中移動香港5G年半吸百萬客
證監加強規管投連險 須列收費標準 加設審批「快速通道」
證監加強規管投連險 須列收費標準 加設審批「快速通道」
未嚴查客戶資料 富昌罰330萬 負責人釘牌半年
未嚴查客戶資料 富昌罰330萬 負責人釘牌半年
拆息低企 稅貸低息搶客 借20萬實際年息可少於1.6厘
拆息低企 稅貸低息搶客 借20萬實際年息可少於1.6厘
高鑫上半年純利挫逾八成
高鑫上半年純利挫逾八成
澳洲10月IPO集資273億 兩年來首超香港
澳洲10月IPO集資273億 兩年來首超香港
耶倫露口風 中美貿戰現轉機 稱最終或「以對等方式」降低關稅
耶倫露口風 中美貿戰現轉機 稱最終或「以對等方式」降低關稅
企業季度業績理想 美股三大指數齊創新高
企業季度業績理想 美股三大指數齊創新高
涉與淫魔富商有往來 巴克萊CEO辭職下台
涉與淫魔富商有往來 巴克萊CEO辭職下台
陳茂峰：上市公司買賣股價也有玄機？
陳茂峰：上市公司買賣股價也有玄機？
張兆聰：康師傅罕現強勢 估值吸引
張兆聰：康師傅罕現強勢 估值吸引
劉宇亮：內銀業績對辦 建行工行值博
劉宇亮：內銀業績對辦 建行工行值博
薛偉傑：概念空泛 心比天高 「元宇宙」難竟全功
薛偉傑：概念空泛 心比天高 「元宇宙」難竟全功
技術取勝：中興通訊或下試密集區
技術取勝：中興通訊或下試密集區
何民傑：內地菜比肉貴 源於限電
何民傑：內地菜比肉貴 源於限電
字節跳動推「1075」 加班須領導同意
字節跳動推「1075」 加班須領導同意
劉思明：燃氣股具防守力 昆能可低吸
劉思明：燃氣股具防守力 昆能可低吸
周顯：居住與置業需求不一樣
周顯：居住與置業需求不一樣
湯文亮：美國公民會為台灣打仗？
湯文亮：美國公民會為台灣打仗？
Wetland2期MONACO ONE日內齊開價 預計兩盤首批總數不少於177伙
Wetland2期MONACO ONE日內齊開價 預計兩盤首批總數不少於177伙
#LYOS 最快今加推 料周六首輪開售
#LYOS 最快今加推 料周六首輪開售
LP6本月開齋 1房756萬破頂
LP6本月開齋 1房756萬破頂
上月二手小型單位買賣登記量跌逾一成半
上月二手小型單位買賣登記量跌逾一成半
立坊商場逾1.4億轉手 鄧成波家族4個月前1.2億蝕沽
立坊商場逾1.4億轉手 鄧成波家族4個月前1.2億蝕沽