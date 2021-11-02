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上月二手小型單位買賣登記量跌逾一成半

【明報專訊】過去兩個月多個新盤先後推出，當中更不乏中小型單位，拖累上月二手買賣登記量（主要反映9月份市况）全線下跌，其中實用面積430方呎以下的A類小型單位跌幅最為顯著，上月該類單位錄得955宗二手買賣登記量，按月跌約16%。

各類面積登記量全線下跌

事實上，10月份二手私人住宅買賣各面積類別登記全線下跌，實用面積2076方呎以下的A、B、C類中小型單位登記按月跌幅較顯著，A類單位錄955宗登記、B類單位錄1398宗及C類單位錄322宗，分別按月跌16%、16%及12%，反觀大型單位跌幅較小，D及E類單位共錄163宗，按月跌9%。

九龍區A類單位均值490萬

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，在A類單位中，跌幅主要集中於九龍區，10月份九龍A類二手私人住宅買賣錄313宗，總值15.35億元，總面積9.85萬方呎，分別按月跌23.8%、46.3%及24.6%；每宗平均值490萬元，每宗平均實用面積314方呎，每宗平均實呎15,923元。

他又指，上月全港二手私人住宅買賣登記錄2,838宗及267.98億元，總面積163.19萬方呎，分別按月跌15%、15%及13%，每宗平均值944萬元，平均面積575方呎，平均實呎15,590元。

相關字詞﹕二手買賣登記量 A類單位

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