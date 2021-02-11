經濟

香港地產

LP6本月開齋 1房756萬破頂

【明報專訊】受惠將軍澳大型新盤海茵莊園近日推售，區內二手交投明顯轉旺。中原高級分區營業董事伍錦基表示，日出康城LP6踏入本月即錄首宗二手成交，5座高層N室，實用面積379方呎，望內園及海景，以756萬元易手，實呎19,947元，成交價創屋苑1房戶新高。原業主2018年592萬元一手購入，3年帳賺164萬元或28%。屋苑對上1房單位成交價紀錄為同座中層H室，實用面積347方呎，今年9月中以732.8萬元沽出，實呎21,118元。

首置客650萬未補價購富康3房戶

此外，將軍澳居屋亦錄得二手成交。香港置業分行首席聯席董事潘子山表示，將軍澳富康花園6座中層H室，3房間隔，實用面積592方呎。原以660萬元放盤，議價後減10萬元或1.5%，獲外區首置客以650萬元未補地價購入，實呎10,980元。原業主於2011年2月以229.8萬元未補價購入，帳面獲利420.2萬元，物業升值約1.8倍。

天晉II 4房1880萬沽 8年升近五成

除了1房及居屋二手成交外，將軍澳區內亦錄大額二手成交。中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳天晉II 3B座低層A室，實用面積944方呎，4房間隔，開價2080萬元，新近減價200萬元或約一成後，最新以1880萬元售出，實呎19,915元。原業主2013年以1264.2萬元購入單位，持貨8年，帳面賺逾615萬元或近五成。

縉城峰3房2150萬沽 11年升逾四成

樓價升幅一直落後大市的西營盤縉城峰，日前錄3房戶大額成交。美聯物業營業董事楊宜貞表示，縉城峰1座中層C室，實用面積763方呎，3房間隔，獲同區換樓客以2,150萬元承接，實呎28,178元。原業主於2010年以約1,517萬元購入，帳面獲利約633萬元，物業升值約42%。

名城3房1358萬沽 11年升近六成

另外，中原地產分行區域營業董事黎宗文指，大圍名城1期1座中層SD室，實用面積739方呎，3房套間隔，成交價1358萬元，實呎18,376元。原業主2010年以858萬元一手購入單位，11年間帳面獲利500萬元或58%。

相關字詞﹕名城 縉城峰 天晉 富康花園

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