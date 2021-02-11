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#LYOS 最快今加推 料周六首輪開售

【明報專訊】新盤市况向好，發展商積極推盤；長實（1113）元朗洪水橋新盤#LYOS，自上周五起收票，市傳過去4日已累收約4500票，以首2張價單共150伙計，超額認購29倍。

長實高級營業經理楊桂玲表示，#LYOS入票客源以年輕客為主，項目有機會今日再加推3號價單，並公布銷售安排，預計周六首輪發售，同步招標推出「層層叠趣」複式特色戶。

富豪．山峯4房分層近4220萬沽

為配合#LYOS銷售，利嘉閣按揭代理推出兩項按揭優惠，包括「至筍H按優惠」，息率H加1.3厘，上限P減2.75厘（P現為5.25厘），現金回贈1.4%。以及「樓花即供高成數計劃」，最高8成樓按，全期息率P減2.5厘。另美聯物業及經絡按揭則為項目買家提供「#置低息高成數按揭計劃」，按揭成數最高九成，供款年期最長30年，實際按息1.37厘。

豪宅新盤交投活躍，其中百利保（0617）及富豪酒店（0078）發展的沙田九肚富豪．山峯再錄成交。百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，單位為7座8樓B室，實用面積1626方呎，4房雙套房間隔，連1個車位，成交價4219.8萬元，實呎2.6萬元，成交期720日。范續指，富豪．山峯今年暫套現近10億元，預期第四季樓市走勢仍然看俏。

高爾夫．御苑特色戶4388萬沽

近日新界北區新盤氣氛趨旺，恒地（0012）粉嶺現樓新盤高爾夫．御苑再錄特色戶成交。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，高爾夫．御苑昨日以招標形式售出頂層特色戶，單位為5座28樓A室，4房間隔，連私人泳池，單位實用面積1601方呎，連平台159方呎及天台1148方呎，成交價4388萬元，實呎27,408元。

相關字詞﹕高爾夫．御苑 富豪．山峯

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