Wetland2期MONACO ONE日內齊開價 預計兩盤首批總數不少於177伙

明報記者 容婌維、陳寶恩

新地代理總經理胡致遠指，兩個月前推出之Wetland Seasons Bay 第1期反應理想，第2期定價將參考1期成交呎價，介乎約1.5萬至1.6萬元水平。項目第1期與第2期相隔兩個月應市，期間政府公布「北部都會區」發展概念，位於天水圍濕地公園路1號的Wetland Seasons Bay 亦包括其中，胡致遠表示，北部都會區規劃步伐加快，發展時間表日漸清晰，皆為有利因素，令第2期定價可更上一層樓。今年8月推出之Wetland Seasons Bay第1期，首張價單涉及245伙，價單實呎由15,000元至22,129元，折實均呎13,698元，折實入場價由455萬元起，屬300方呎之1房戶。

另一新發展區、東九龍核心商業區亦有新盤部署推售。會德豐地產常務董事黃光耀表示，啟德MONACO ONE已密鑼緊鼓部署開售，今天將會介紹戶型分類，擬本周內開放示範單位及公布首張價單，首批不少於99伙，料涵蓋1至3房戶。資料顯示，以毗鄰同系、今年2月推出的GRANDE MONACO為例，當時首批折實均呎23,795元。

啟德MONACO ONE 料同期出擊

同系屯門NAPA昨天招標售出2幢洋房，包括C31號洋房，實用面積2099方呎，連837方呎花園及585方呎天台，採3房雙套房間隔，成交價3358.4萬元，實呎1.6萬元。另一宗是D2號洋房，實用面積1763方呎，連756方呎花園及1465方呎天台，成交價2684.8萬元，實呎15,229元，而上述2宗是項目4個月以來再錄洋房成交。

NAPA單日售2洋房 套現逾6043萬

另外，中洲置業火炭星凱‧堤岸再錄4宗撻訂個案，買家分別損失5%訂金，涉及28至62萬元。據成交紀錄冊顯示，項目1座19樓C室、5座10樓G室、5座32樓G室、及5座19樓A室，10月底以562.7萬至1241.5萬元售出，單位實用面積介乎228至673方呎，屬開放式至3房戶型，一律顯示為交易未有進展，買家撻訂離場，發展商料合共殺訂約167萬元。 星凱‧堤岸迄今累錄約8宗撻訂，以項目累售約700伙計，佔比約1%。