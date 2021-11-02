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經濟
2021年11月2日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
港上季GDP放緩至5.4% 本季料受壓 學者指港經濟乏增長 內地限電或拖累出口
內地數據差 恒指5連跌
小鵬智能電動車上月交付量升逾兩倍
澳門上月賭收跌40% 終止8連升
華夏幸福再添80億人幣債務違約
當代置業10月銷售額按年瀉八成
中移動香港5G年半吸百萬客
證監加強規管投連險 須列收費標準 加設審批「快速通道」
未嚴查客戶資料 富昌罰330萬 負責人釘牌半年
拆息低企 稅貸低息搶客 借20萬實際年息可少於1.6厘
高鑫上半年純利挫逾八成
澳洲10月IPO集資273億 兩年來首超香港
耶倫露口風 中美貿戰現轉機 稱最終或「以對等方式」降低關稅
企業季度業績理想 美股三大指數齊創新高
涉與淫魔富商有往來 巴克萊CEO辭職下台
陳茂峰：上市公司買賣股價也有玄機？
張兆聰：康師傅罕現強勢 估值吸引
劉宇亮：內銀業績對辦 建行工行值博
薛偉傑：概念空泛 心比天高 「元宇宙」難竟全功
技術取勝：中興通訊或下試密集區
何民傑：內地菜比肉貴 源於限電
字節跳動推「1075」 加班須領導同意
劉思明：燃氣股具防守力 昆能可低吸
周顯：居住與置業需求不一樣
湯文亮：美國公民會為台灣打仗？
Wetland2期MONACO ONE日內齊開價 預計兩盤首批總數不少於177伙
#LYOS 最快今加推 料周六首輪開售
LP6本月開齋 1房756萬破頂
上月二手小型單位買賣登記量跌逾一成半
持牌代理41648人 連續3個月破頂
立坊商場逾1.4億轉手 鄧成波家族4個月前1.2億蝕沽
劉思明：燃氣股具防守力 昆能可低吸
【明報專訊】港股繼續受壓，大市成交低迷，承接力弱，陰乾式下跌持續。下半年來弱勢的股份反彈後先後恢復弱勢，除了進取博反彈，增強防守性可吼燃氣股。
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港上季GDP放緩至5.4% 本季料受壓 學者指港經濟乏增長 內地限電或拖累出口
內地數據差 恒指5連跌
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